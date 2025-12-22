  2. বিনোদন

চলছে রণবীর সিংয়ের রাজত্ব, ‘অ্যানিমেল’ টপকে সেরা দশে ‘ধুরন্ধর’

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৪ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
চলছে রণবীর সিংয়ের রাজত্ব, ‘অ্যানিমেল’ টপকে সেরা দশে ‘ধুরন্ধর’
‘ধুরন্ধর’ সিনেমার একটি দৃশ্যে রণবীর সিং। ছবি: সংগৃহীত

একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছে আদিত্য ধরের নির্মিত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে দুরন্ত গতি বজায় রেখেছে রণবীর সিং অভিনীত সিনেমাটি। তৃতীয় রোববারেও থামেনি সাফল্যের ধারা। বরং ব্যাপক ব্যবসা করে জায়গা করে নিয়েছে বছরের সেরা ১০টি ভারতীয় সিনেমার তালিকায়।

প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, তৃতীয় রোববার ‘ধুরন্ধর’ আয় করেছে ৩৮ কোটি ৫০ লাখ রুপি। এ নিয়ে ভারতের বাজারে সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৫৫৫ কোটি ৭৫ লাখ রুপি। এই সাফল্যের সুবাদে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার বহুল আলোচিত ছবি ‘অ্যানিমাল’সিনেমাকেও পেছনে ফেলেছে ‘ধুরন্ধর’। উল্লেখযোগ্যভাবে সেরা ১০-এর তালিকায় ‘অ্যানিমাল’ ছিল দশম স্থানে।

সর্বকালের শীর্ষ ১০ ভারতীয় সিনেমার তালিকায় বর্তমানে ‘ধুরন্ধর’সিনেমার অবস্থান দশম। তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে ‘পুষ্পা: দ্য রুল পার্ট ২’ (১২৩৪.১ কোটি রুপি)। এরপর রয়েছে ‘বাহুবলী ২’ (১০৩০ কোটি রুপি), ‘কেজিএফ চ্যাপ্টার ২’ (৮৫৯ দশমিক ৭ কোটি রুপি), ‘আরআরআর’ (৭৮২ দশমিক ২ কোটি রুপি), ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ (৬৪৬ দশমিক ৩১ কোটি রুপি), ‘জওয়ান’ (৬৪০ দশমিক ২৫ কোটি রুপি), ‘কান্তারা: অধ্যায় ১’ (৬৩৩ দশমিক ৪২ কোটি রুপি), ‘ছাবা’ (৬০১ দশমিক ৫৪ কোটি রুপি), ‘স্ত্রী ২’ (৫৯৭ দশমিক ৯৯ কোটি) এবং দশম স্থানে ‘ধুরন্ধর’ (৫৫৫ দশমিক ৭ কোটি রুপি)।

চলতি বছরে মুক্তি পাওয়া তিনটি সিনেমা এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে- ‘কান্তারা: অধ্যায় ১’, ‘ছাবা’ ও ‘ধুরন্ধর’।

এদিকে ‘ধুরন্ধর’সিনেমার সাফল্যে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ‘অ্যানিমাল’সিনেমা পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গাও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লেখেন, ‘ধুরন্ধর এমন এক মানুষের গল্প বলে, যে খুব বেশি কথা বলতে পছন্দ করে না। সিনেমার শিরোনাম একেবারে মানানসই। সংগীত, অভিনয়, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা-সবই শীর্ষমানের। অক্ষয় খান্না স্যার এবং রণবীর সিং অসাধারণ কাজ করেছেন।’

আরও পড়ুন:
বলিউডের পর দক্ষিণে নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক, শুরু হলো শুটিং 
ধর্মেন্দ্রর শেষ ভিডিও প্রকাশ্যে 

‘ধুরন্ধর’সিনেমায় অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল ও সারা অর্জুন। ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি শুরু থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। ইতিবাচক দর্শক প্রতিক্রিয়া ও মুখে-মুখে প্রশংসা সিনেমার ব্যবসাকে আরও গতি দিয়েছে। সব ঠিক থাকলে ‘ধুরন্ধর’সিনেমার সিক্যুয়েল মুক্তি পাবে আগামী বছরের মার্চ মাসে।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২০২৬ সালে উত্তমকুমার জন্মশতবর্ষ, নতুন রূপে আসছেন মহানায়ক

২০২৬ সালে উত্তমকুমার জন্মশতবর্ষ, নতুন রূপে আসছেন মহানায়ক

নিরাপত্তার কারণে কনসার্ট বাতিল হওয়ায় আর্থিক ক্ষতিতে ‘শিরোনামহীন’

নিরাপত্তার কারণে কনসার্ট বাতিল হওয়ায় আর্থিক ক্ষতিতে ‘শিরোনামহীন’

যে কারণে ভেঙেছিল শুভর সঙ্গে প্রেম, অবশেষে মুখ খুললেন বিন্দু

যে কারণে ভেঙেছিল শুভর সঙ্গে প্রেম, অবশেষে মুখ খুললেন বিন্দু