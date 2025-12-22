  2. বিনোদন

জন্মদিনে বড় চমক দেওয়ার আভাস দিলেন সালমান খান

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৩ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
সালমান খান। ছবি: সংগৃহীত

কঠিন বরফে ঢাকা উপত্যকা। চারপাশে নিস্তব্ধতা। সেই শীতল পরিবেশেই রক্তাক্ত সালমান খান। কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে, ক্ষতবিক্ষত হাতে শক্ত করে ধরা মুগুর। কিন্তু চোখে তীক্ষ্ণ দৃঢ়তা। ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’সিনেমার প্রথম ঝলকে এমনই ভয়ংকর লুকে দেখা গিয়েছিল বলিউডের ভাইজানকে। আর সেই ঝলক প্রকাশের পর থেকেই দর্শকের কৌতূহল তুঙ্গে।

এবার শোনা যাচ্ছে, আসছে ২৭ ডিসেম্বর সালমান খানের জন্মদিনে অপেক্ষা করছে আরও বড় চমক। সূত্রের খবর, ওই দিনই প্রকাশ পেতে পারে ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’ সিনেমার পরবর্তী ঝলক। সিনেমার নির্মাতা ও কলাকুশলীরা বেশ কিছুদিন ধরেই এই ঝলক তৈরির কাজে ব্যস্ত। তাদের মতে, এই ঝলক প্রকাশের জন্য সালমানের জন্মদিনই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

সূত্র জানায়, এই নতুন ঝলক গলওয়ান উপত্যকার ঐতিহাসিক সংঘর্ষকে বিশ্বদর্শকের সামনে তুলে ধরবে। একই সঙ্গে ছবির ব্যাপ্তি কতটা বড়, সে বিষয়েও দর্শকদের স্পষ্ট ধারণা মিলবে। এ সিনেমায় সালমান খানকে একেবারে ভিন্ন রূপে দেখা যাবে বলে দাবি নির্মাতাদের।

চলতি বছরের শুরুতে মুক্তি পাওয়া সালমান অভিনীত ‘সিকান্দার’ বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এমনকি মুক্তির কিছুক্ষণের মধ্যেই সিনেমাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে যায়। তার উপর লরেন্স বিষ্ণোইয়ের হুমকিও ঘিরে ধরেছিল অভিনেতাকে। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’র কাজ চালিয়ে গেছেন।

তাই সালমানের অনুরাগীরা এখন আশায় বুক বাঁধছেন। তাদের প্রত্যাশা, একের পর এক সিনেমা ব্যর্থ হওয়ার পর এ সিনেমার মাধ্যমেই হয়তো বড়সড় কামব্যাক করবেন বলিউডের ভাইজান।

অপূর্ব লখিয়ার নির্মিত ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’ একটি সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। ২০২০ সালে লাদাখের গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সেই সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা শহীদ হন, পাশাপাশি হতাহতের ঘটনা ঘটে চীনা সেনাদের মধ্যেও। সেই ঐতিহাসিক ও আবেগঘন ঘটনাই বড়পর্দায় তুলে ধরবে ‘ব্যাটল অফ গলওয়ান’।

এমএমএফ

