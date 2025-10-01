  2. বিনোদন

শাহরুখের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নিয়ে যা বললেন অনুপম খের

প্রকাশিত: ১০:৩৪ এএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
নিজ দেশ থেকে বলিউড বাদশা শাহরুখের অভিনয়কে জাতীয় স্বীকৃতি দিতে দেরি হলেও তার উদযাপনে মোটেই কমতি নেই অনুরাগীদের। কিং খানের দীর্ঘদিনের সহকর্মী বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খেরের চোখে এই বিষয়টি এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্বীকৃতির মুহূর্ত।

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অনুপম খের সম্প্রতি জানিয়েছিলেন, তিনি খুবই খুশি যে শাহরুখ খান অবশেষে তার প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করলেন। এই স্বীকৃতি তিনি পেলেন ২০২৩ সালের ‘জওয়ান’ সিনেমার জন্য।

অনুপম খের সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘শাহরুখ অনেক সিনেমায় অসাধারণ অভিনয় করেছেন, কিন্তু অনেক সময় তা স্বীকৃতি পায়নি। যেমন “দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে বা স্বদেশ”। “স্বদেশ”র জন্য তিনি অবশ্যই জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। তাই প্রায় ৪০ বছরের অপেক্ষার পর এই পুরস্কার পাওয়া সত্যিই আনন্দের। “স্বদেশ”র জন্য তিনি অবশ্যই শতভাগ এই পুরস্কারের যোগ্য ছিলেন। আবার বলছি, “দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে”র মতো অনেক অসাধারণ অভিনয়ও স্বীকৃতি পায়নি। প্রতিবার নিশ্চয়ই তিনি হতাশ বোধ করেছেন। তাই আমি সত্যিই খুশি যে অবশেষে তাকে পুরস্কার দেওয়া হলো।’

তিনি আরও বলেন, ‘শাহরুখের এই জয় শুধু তার জন্য নয়, মূলধারার সিনেমার জন্যও জাতীয় পুরস্কারে স্বীকৃতি। এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখন আর বিশেষ ধরনের সিনেমা করার ওপর নির্ভর করতে হবে না জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার জন্য। আমি খুব খুশি দেখেছি করণ জোহর, রানি মুখার্জি ও শাহরুখ খান একসঙ্গে জাতীয় পুরস্কারের আসনে–এ বসেছেন। এ বছর সত্যিই ছিল একটি তারকাখচিত জাতীয় পুরস্কার অনুষ্ঠান।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘এবার তিনি শেষমেশ সেই স্বীকৃতি পেলেন, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই খুশি। এটি শুধু শাহরুখের জন্য নয়, মূলধারার সিনেমার জন্যও বড় একটি সাফল্য।’

অনুপম খেরের সঙ্গে শাহরুখ কাজ করেছেন অনেক সিনেমায়। এর মধ্যে রয়েছে,‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’, ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’, ‘মহব্বতে’, ‘বীর-জারা’, ‘পহেলি’সহ আরও অনেক জনপ্রিয় সিনেমা।

‘স্বদেশ’সিনেময়া শাহরুখের অভিনয় আজও তার ক্যারিয়ারে শ্রেষ্ঠ পারফরম্যান্স হিসেবে বিবেচিত। সিনেমাটি সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিল, তবে বক্স অফিসে ব্যবসায়িকভাবে সফল হয়নি। সে বছর ওই সিনেমার জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতলেও কিন্তু জাতীয় পুরস্কার পাননি শাহরুখ। সেই বছর সেরা অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন সাইফ আলি খান ‘হাম তুম’ সিনেমা জন্য। এবার ‘জওয়ান’র জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়ে শেষমেশ শাহরুখের দীর্ঘ প্রতীক্ষা অবসান হয়েছে।

