  2. বিনোদন

শাহরুখ খানের ‘কিং’ সিনেমার লুক ফাঁস

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শাহরুখ খানের ‘কিং’ সিনেমার লুক ফাঁস

বলিউড বাদশা শাহরুখ খান কাঁধে আঘাতের পর অস্ত্রোপচার এবং বিশ্রামের কারণে তার নতুন সিনেমা ‘কিং’র শুটিং বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু এখনকার সংবাদ হচ্ছে বাদশা আবারও শুটিংয়ে ফিরেছেন। মুম্বাইতে এক শাহরুখ-ভক্তের তোলা ছবিতে তাকে সিনেমার শুটিং সেটে দেখা গেছে। তার নতুন লুক দেখে অনুরাগীরা বেশ উচ্ছ্বসিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) একজন ভক্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘কিং’ সিনেমার সেট থেকে ছবি পেয়েছেন বলে দাবি করা হয়। ছবিটি বৃহস্পতিবার রাতে রেডিটে শেয়ার করা হয়েছিল, ক্যাপশন ছিল, ‘SRK spotted on the sets of King’। ছবিতে দেখা যাচ্ছে শাহরুখ সাদা শার্ট পরে, ধূসর চুল এবং কালো চশমা পরে একটি ‘ম্যাকডোনাল্ডাস’ রেস্তোরাঁ থেকে বের হচ্ছেন।

দূর থেকে তোলা ছবিতে যদিও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না যে, শাহরুখের হাতে স্লিন্গ আছে কি না। তবে চারদিকে ছাতা, লাইট এবং ক্যামেরার সরঞ্জাম দেখা যাচ্ছে।

শাহরুখের কিং লুকে বিশেষ করে নজর টেনেছে তার ধূসর চুল। একজন লেখেন, ‘এজিং ইজ হ্যান্ডসাম’! আরেকজন লেখেন, ‘উফফফ ভাই! সো হট’। অন্য কমেন্টে লেখা হয়, ‘এই লোকটার যত বয়স হচ্ছে তত সেক্সি হচ্ছে। আর অপেক্ষা করতে পারছি না কিং আসার। রাতে আর ঘুম আসবে না’।

শাহরুখ খানের ‘কিং’ সিনেমার লুক ফাঁস

‘কিং’ সিনেমাটি ২০২৩ সালের পর শাহরুখের বড়পর্দায় কামব্যাকের ইঙ্গিত দেয়, যখন তার তিনটি ব্যাক-টু-ব্যাক রিলিজ ছিল। এ সিনেমায় তিনি প্রথমবারের জন্য তার মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে কাজ করছেন। ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে এই অ্যাকশন থ্রিলারটি।

এতে অভিনয় করছেন জয়দীপ আহলাওয়াত, আরশাদ ওয়ারসি, সৌরভ শুক্লা, জ্যাকি শ্রফ, অভিষেক বচ্চন, অভয় বর্মা এবং রঘব জুয়াল-রা। এখানেই শেষ নয় সিনেমায় দীপিকা পাড়ুকোন, রানি মুখার্জি এবং অনিল কাপুর ক্যামিও করছেন। প্রথমে এ সিনেমার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সুজয় ঘোষ। পরবর্তীতে সেই দায়িত্ব যায় সিদ্ধার্থ আনন্দের হাতে।

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নগ্নতাসহ যেসব কারণে ‘বাঘি ৪’ সিনেমার ২৩টি দৃশ্য কাটা হয়েছে

নগ্নতাসহ যেসব কারণে ‘বাঘি ৪’ সিনেমার ২৩টি দৃশ্য কাটা হয়েছে

সিনেমা
ভয় বাড়াতে ঢাকায় ‘দ্য কনজ্যুরিং’

ভয় বাড়াতে ঢাকায় ‘দ্য কনজ্যুরিং’

হলিউড
শবনম ফারিয়ার পোস্ট, কমেন্টে যা বললেন সারজিস আলম

শবনম ফারিয়ার পোস্ট, কমেন্টে যা বললেন সারজিস আলম

শবনম-ফারিয়া