র্যাম্পে হাঁটলে সাড়া ফেলে দেবেন নরেন্দ্র মোদী : কঙ্গনা
বলিউড অভিনেত্রী ও ভারতের লোকসভার সাংসদ কঙ্গনা রানাউত সবসময়ই তার কথাবার্তার জন্য আলোচনায় থাকেন। তিনি মুখ খুললেই হয় খবরের শিরোনাম। এবার তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে মজার এক মন্তব্য করেছেন। তার দাবি, মোদি র্যাম্পে হাঁটলে ফ্যাশন দুনিয়া কাঁপিয়ে দেবেন।
তার এই মন্তব্য শুনে নেটিজেনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। গত শুক্রবার দিল্লির একটি ফ্যাশন শো-তে অংশ নেন কঙ্গনা। শো-তে তিনি ছিলেন ‘শো-স্টপার’। সেখানেই এক প্রশ্নের জবাবে এই মন্ত্য করেন কঙ্গনা।
তাকে প্রশ্ন করা হয়, রাজনীতিকদের মধ্যে কে র্যাম্পে সবচেয়ে ভালো হাঁটতে পারেন? তিনি জবাব দেন, ‘অবশ্যই আমাদের প্রধানমন্ত্রী। উনার স্টাইল অসাধারণ। শুধু পোশাকের জন্য নয়, ব্যক্তিত্ব ও শিষ্টাচার নিয়েও ফ্যাশন দুনিয়াকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হবেন তিনি।’
তিনি আরও বলেন, ‘উনি সবকিছুর প্রতি অত্যন্ত সজাগ। শুধু রাজনীতি নয়, সমাজের নানা বিষয়ে সতর্ক এবং অবগত। তাই আমি মনে করি, ফ্যাশন শো-তে উনি দারুণ শো-স্টপার হবেন।’
ফ্যাশন শো-তে কঙ্গনা পরেছিলেন আইভরি রঙের এমব্রয়ডারি করা শাড়ি ও ম্যাচিং ব্লাউজ। সঙ্গে ছিলেন ভারী সোনার গহনা। বহু বছর পর র্যাম্পে হাঁটায় তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।
নেটিজেনরা কঙ্গনার এই রূপ দেখে উচ্ছ্বসিত। একজন লেখেন, ‘অসাধারণ! কঙ্গনাকে নিয়ে কোনো কথা হবে না।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘র্যাম্প ওয়াকে কেউ তাকে হারাতে পারবে না। ওয়ান্স আ কুইন, অলওয়েজ আ কুইন।’
উল্লেখ্য, কঙ্গনার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ইমার্জেন্সি’। এর পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক জগতে ব্যস্ত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে সাংসদ হয়েছেন তিনি।
এলআইএ/এএসএম