স্ত্রীর প্রেমিক ও নিজের প্রেমিকার নামে হিরো আলমের মামলা

প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম

স্ত্রীর প্রেমিক ম্যাক্স অভি ও নিজের প্রেমিকা মিথিলার নামে মামলা করেছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। তার ওপর হামলার ঘটনায় বাড্ডা থানায় করা এ মামলায় এক নম্বর আসামি মিথিলা ও চার নম্বর আসামি ম্যাক্স অভি ওরফে কামরুল ইসলাম রিয়াজ। তারা দুজন হিরো আলমের মতো কনটেন্ট ক্রিয়েটর।

আজ (৫ অক্টোবর) রোববার রাতে আশরাফুল আলম জাগো নিউজকে বলেন, ‘মিথিলা ও তার স্বামী আমাকে মারতে চায়। আবার ম্যাক্স অভিও আমাকেও মারতে চায়। আমাকে মেরে ফেলতে পারলে সে রিয়া মনিকে বিয়ে করতে পারবে। এ রকম ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায়ও আছে। তাই তাদের সবার নামে মামলা করেছি। রাতে পুলিশকে আরও তথ্য দেবো, যেগুলো আমার কাছে আছে।’

গত সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর আফতাবনগরের এম ব্লকে একদল দুর্বৃত্ত হিরো আলমকে নির্মমভাবে পিটিয়ে ফেলে রেখে যায়। পুলিশ সূত্র জানায়, মোটরসাইকেলে কয়েকজন এসে আলমকে এলোপাথাড়ি পেটায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি। তবে পুলিশ জানিয়েছিল, অভিযোগ পেলে তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান জাগো নিউজকে জানান, হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় তিনি নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছেন। তারা ঘটনাটি নিয়ে কাজ করছেন।

লিখিত অভিযোগে আলম জানিয়েছেন, এক ও চার নম্বর বিবাদীর নির্দেশে চার নম্বর বিবাদীসহ অজ্ঞাতনামা ৬ জন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে আমার সামনে এসে পথরোধ করে। তারা আমাকে জোরপূর্বক পাশের কাশবনে নিয়ে যায় এবং চার নম্বর বিবাদী হত্যার উদ্দেশ্যে লাঠি দ্বারা আমার মাথায় আঘাত করে। অজ্ঞাতনামা একজনের হাতে থাকা লোহার ধারালো স্কেল দ্বারা আঘাত করিলে আঘাতটি আমার ডান হাতের কনুইতে লাগিয়া গুরুতর রক্তাক্ত জখমপ্রাপ্ত হই। বিবাদীগণ আমার সারা শরীরে এলোপাথাড়ি কিল, ঘুসি, লাথি ও চড়-থাপ্পড় মারিয়া জখম করে। আমার সাথে থাকা অনার ব্রান্ডের একটি মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলে। আমি চিৎকার করিলে বিবাদীগণ আমাকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতিসহ প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে উক্ত স্থান হতে চলে যায়।

এর আগে গত জুন মাসে হাতিরঝিলের একটি বাসায় রিয়া মনি ও ম্যাক্স অভি অবস্থান করছিলেন। ঘটনা জানার পর এলকাবাসীকে নিয়ে হিরো আলম সেখানে হাজির হন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ম্যাক্স অভি তাকে পিটুনি দেয় বলে দাবি করেন আলম। ঘটনায় ২১ জুন হিরো আলম বাদী হয়ে হাতিরঝিল থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করলে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে ১ হাজার টাকা মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান রিয়া মনি ও ম্যাক্স অভি।

