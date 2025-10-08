শাহরুখের রেড চিলিজের বিরুদ্ধে সমন, ২ কোটি রুপি দাবি
মুম্বাইয়ের প্রাক্তন এনসিবি জোনাল ডিরেক্টর ও আইআরএস অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ে দিল্লি হাইকোর্টে শাহরুখ খানের রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্ট, নেটফ্লিক্স এবং অন্যান্য প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। সেই মামলা আমলে নিয়ে সমন জারি করেছেন দিল্লির আদালত।
ওয়াংখেড়ে অভিযোগ করেছেন, নেটফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’-এ যা দেখানো হয়েছে তা তার সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছে। তিনি ওয়েব সিরিজটির সম্প্রচার স্থগিত করার জন্য স্থায়ী আদেশ চেয়েছেন এবং ২ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণের দাবিও জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য, ক্ষতিপূরণের এই অর্থ তিনি ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য টাটা মেমোরিয়াল ক্যানসার হাসপাতালে দান করবেন বলে জানিয়েছেন।
দিল্লি হাইকোর্ট আদালত রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্ট ও অন্যান্যকে সাত দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে এবং ওয়াংখেড়ে আবেদনের কপি সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ৩০ অক্টোবর এই মামলার শুনানি নির্ধারিত হয়েছে।
ওয়াংখেড়ে আরও জানিয়েছেন, সিরিজটি মাদকবিরোধী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভাবমূর্তিকে নেতিবাচক ও বিভ্রান্তিকরভাবে তুলে ধরেছে। এটি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করতে পারে। তিনি দাবি করেছেন, সিরিজটি ইচ্ছাকৃতভাবে তার সুনাম বিকৃত ও পক্ষপাতমূলকভাবে উপস্থাপন করেছে।
মামলায় এমন একটি দৃশ্যের বিরুদ্ধেও আপত্তি জানানো হয়েছে, যেখানে সত্যমেব জয়তে পাঠ করার পর একটি চরিত্র অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছে। ওয়াংখেড়ে বলেন, এটি ১৯৭১ সালের জাতীয় সম্মানের অবমাননা প্রতিরোধ আইনের গুরুতর লঙ্ঘন।
প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খানকে মাদককাণ্ডে গ্রেফতার করেছিলেন ওয়াংখেড়ে। ২০২৩ সালে সিবিআই তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। অভিযোগ ওঠে, আরিয়ানকে মামলা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি শাহরুখ খানের কাছ থেকে ২৫ কোটি রুপি ঘুষ চেয়েছিলেন। ওয়াংখেড়ে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন।
এই মামলার মধ্য দিয়ে ওয়াংখেড়ে ও শাহরুখ খানের বিরোধ নতুন মাত্রা পাচ্ছে।
এলআইএ/এমএস