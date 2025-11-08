  2. বিনোদন

আসছে বাবা-ছেলের নতুন চমক

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৭ এএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
শাহরুখ খান ও আরিয়ান খান। ছবি: সংগৃহীত

পুত্র আরিয়ান খান নির্মিত ওটিটি সিরিজ ‘ব্যাডস অফ বলিউড’-এ মাত্র এক মিনিটের উপস্থিতিতেই সাড়া ফেলেছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। পিতা-পুত্রের সেই অল্প সময়ের অনস্ক্রিন মিলনই যেন দর্শকদের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে আরও বহুগুণ। এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে- ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, আরিয়ান খানের নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবিতে দেখা যাবে শাহরুখ খানকে। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘প্রতিদিন’ সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

জানা গেছে, ওটিটিতে সাফল্যের পর এবার বড়পর্দায় পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আরিয়ান। এরই মধ্যে চিত্রনাট্যের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে, চলছে প্রি-প্রোডাকশন। তবে প্রথম ছবিতে বাবাকে কাস্ট না করে, তিনি নিজের জায়গা আরও দৃঢ় করতে চাইছেন। শাহরুখকে নিয়ে সিনেমায় হাত দেবেন তার পরের প্রজেক্টেই।

সূত্র বলছে, ২০২৭ সালেই আরিয়ান-শাহরুখ জুটির সিনেমা মুক্তি পেতে পারে। এটি হবে একটি উচ্চ বাজেটের অ্যাকশন ড্রামা, যেখানে ‘বাদশা’কে দেখা যাবে নতুন এক রূপে। আরিয়ান নাকি শুরু থেকেই চান, নিজের যোগ্যতায় বলিউডে প্রতিষ্ঠিত হতে। তাই বাবার জনপ্রিয়তা বা প্রভাবের ওপর নির্ভর করতে নারাজ তিনি। ঘনিষ্ঠজনদের ভাষায়, ‘আরিয়ান বাবার নাম নয়, নিজের কাজ দিয়েই পরিচিতি গড়তে চান।’

সম্প্রতি অনুরাগীদের সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে শাহরুখকে প্রশ্ন করা হয়- ‘আরিয়ানের ছবিতে কবে দেখা যাবে আপনাকে?’ জবাবে কিং খান রসিকতার সুরে বলেন, “আমাকে কাস্ট করার ক্ষমতা আছে ওর? আমার ঘ্যানঘ্যানানিই বা কতটা সহ্য হবে ওর?’ এই মজার উত্তরে সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই পড়ে যায়, ভক্তরাও অপেক্ষায় নতুন রসায়নের।

‘ব্যাডস অফ বলিউড’-এ ইতিমধ্যেই আরিয়ান খান নিজের পরিচালন দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। সিরিজটি প্রশংসা পেয়েছে বলিউড থেকে হলিউড পর্যন্ত। আর এখন ভক্তদের একটাই চাওয়া-ছেলের পরিচালনায় বাবাকে পূর্ণদৈর্ঘ্যের চরিত্রে দেখতে পাওয়া।

