টেলিভিশনে দেখা যাবে তারকাবহুল ‘উৎসব’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত সিনেমা ‘উৎসব’। মুক্তির পর এটি বক্স অফিসে যেমন সাড়া ফেলেছে তেমনি পেয়েছে প্রশংসাও। দেশের পাশাপাশি ইউরোপ ও আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহেও দর্শক ভীড় করেছেন ছবিটি দেখার জন্য। হল ও ওটিটির পর এবার দর্শকদের জন্য টিভির পর্দায় আসছে সিনেমাটি।

মাছরাঙা টেলিভিশন ছবিটির টিভি স্বত্ত কিনেছে। সম্প্রতি পরিচালক তানিম নূর মাছরাঙা কতৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছেন। ছবিটি মাছরাঙা ছাড়াও দেশের অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলে একসঙ্গে প্রচার হওয়ার কথা রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

সিনেমা নির্মিত হয়েছে কিংবদন্তি ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত গল্প ‘এ ক্রিস্টমাস ক্যারল’ অবলম্বনে। এতে দেখা যায় পারিবারিক জটিলতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং আবেগতাড়িত মুহূর্তের এক অনন্য মিলন। সিনেমার ব্যতিক্রমী স্লোগান ‌‘পরিবার ছাড়া দেখা নিষেধ’ হিসেবে দর্শকদের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

জাহিদ হাসান, চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসান, অপি করিম, আফসানা মিমি, তারিক আনাম খান, আজাদ আবুল কালাম, ইন্তেখাব দিনার, সুনেরাহ বিনতে কামাল, সৌম্য জ্যোতি, সাদিয়া আয়মানসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন ছবিটিতে। গভীর হাস্যরস এবং নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ এই সিনেমা পরিবারিক বিনোদনের জন্য দর্শকদের প্রিয় হয়েছে।

