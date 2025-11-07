হাসপাতালে ভর্তি জুবিন গার্গের স্ত্রী গরিমা
মাত্র দুই মাস হলো প্রয়াত হয়েছেন ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা জুবিন গার্গ। প্রিয়জনকে হারানোর মানসিক ধকল সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছেন তার স্ত্রী গরিমা গার্গ। এর মধ্যেই শারীরিকভাবে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। বর্তমানে গুয়াহাটির এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন জুবিনপত্নী। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘হিন্দুস্তান টাইমস’ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আসামের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন গরিমা। দ্রুত তাকে গুয়াহাটির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া না করায় তার শরীরে পানির পরিমাণ কমে গেছে, ফলে তিনি চরমভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গরিমার রক্ত পরীক্ষা, আল্ট্রাসাউন্ড ও ইসিজি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসক ব্রোজেন লাখোর তত্ত্বাবধানে আছেন। চিকিৎসা শুরু হলেও শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ ক্লান্ত গরিমা, তাই এখনই তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হচ্ছে না।
স্বামীর শেষ ছবি ‘রই রই বিনালে’ মুক্তির পর থেকেই নিজেকে সামলাতে পারছেন না গরিমা। জুবিনের মৃত্যুর পর এই সিনেমার মুক্তির কাজে তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ছবিটির মুক্তি আয়োজনের জন্য।
গত ৩১ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় জুবিন গার্গ অভিনীত শেষ চলচ্চিত্রটি। শুধুমাত্র অসমেই নয়, কলকাতা, মুম্বাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু ও দিল্লির মতো শহরেও চলছে সিনেমাটি। জুবিনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছবিটি করমুক্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি এই ছবি থেকে রাজ্যের প্রাপ্ত জিএসটি অর্থ জুবিন ফাউন্ডেশনের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ছবিটিতে একজন অন্ধ সংগীতশিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জুবিন। গল্প, গান ও কনসেপ্ট- সবকিছুই ছিল তার নিজস্ব সৃষ্টিতে ভরপুর। প্রয়াণের আগে এই ছবির মুক্তির তারিখও নির্ধারণ করেছিলেন তিনি নিজেই।
এরই মধ্যে সংবাদ এসেছে, আসামের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে অন্য ছবির প্রদর্শন বন্ধ করে শুধুই চলছে ‘রই রই বিনালে’। দর্শকের চাহিদায় টিকিট বিক্রি রীতিমতো হু-হু করে বাড়ছে। বক্স অফিসে এরই মধ্যে ছবিটি একাধিক রেকর্ড গড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। গরিমার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন অসংখ্য ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষী।
