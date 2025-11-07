টিজারেই ঝড় তুলেছে মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক

টিজারেই ঝড় তুলেছে মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক
সংগীত জগতের চিরঅমর এক নাম মাইকেল জ্যাকসন। পৃথিবী ছেড়ে গেছেন বহু বছর আগে, তবু তার সৃষ্টির আলো আজও ছড়িয়ে পড়ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। এবার সেই কিংবদন্তির জীবনকাহিনি নিয়ে নির্মিত হয়েছে বায়োপিক ‘মাইকেল’। মুক্তি পেয়েছে ছবিটির প্রথম টিজার, আর তাতেই নেটদুনিয়ায় উঠেছে ঝড়।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাতে লায়নসগেট মুভিজ তাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে টিজারটি প্রকাশ করে। এক মিনিট ১৩ সেকেন্ডের এই ভিডিও ঘিরে মুহূর্তেই শুরু হয় হইচই। প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এটি ছয় লাখ ভিউ ছাড়িয়ে যায়।
টিজারে দেখা গেছে মাইকেল জ্যাকসনের সিগনেচার স্টাইল ও আইকনিক পারফরম্যান্সের অনবদ্য পুনর্নির্মাণ। তার চরিত্রে অভিনয় করছেন ভাতিজা জাফার জ্যাকসন। বিখ্যাত ‘মুনওয়াক’, ‘থ্রিলার’ নাচ কিংবা মঞ্চে জ্যাকসনের অভিব্যক্তি- সব কিছুই যেন অবিকলভাবে ফুটে উঠেছে জাফারের শরীরী ভঙ্গিতে। ভক্তরা বলছেন, ‘মাইকেল যেন আবার ফিরে এসেছেন।’
টিজারের শুরুতেই দেখা যায়- হেডফোনে সংগীতে মগ্ন মাইকেল, পটভূমিতে শোনা যায় কিংবদন্তি প্রযোজক কোয়েন্সি জোন্স-এর কণ্ঠ- ‘আমি জানি তুমি অনেকদিন ধরে এর জন্য অপেক্ষা করছো।’ শেষ দৃশ্যে জাফারকে দেখা যায় বিখ্যাত লাল ‘থ্রিলার’ জ্যাকেটে, জম্বিদের সঙ্গে নাচছেন নিজের সিগনেচার স্টেপে। কোয়েন্সির কণ্ঠে শেষ সংলাপ, “পা স্থির রাখো, আমার বন্ধু।’
অ্যান্টোইন ফুকুয়ার পরিচালনায় এবং তিনবার অস্কার মনোনীত চিত্রনাট্যকার জন লোগান-এর কলমে নির্মিত হয়েছে এই বায়োপিক। আগামী ২০২৬ সালের ২৪ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে ছবিটি। ভক্তদের প্রত্যাশা- ‘মাইকেল’ শুধু একটি সিনেমা নয়, বরং সংগীত ইতিহাসের এক কিংবদন্তির পুনর্জন্ম।
