একযুগ পর মুক্তি পাচ্ছে শুভ-তমা মির্জার সেই সিনেমা
শুটিং হওয়ার কথা ছিল শ্রীলঙ্কায়। শুরু করার আগেই প্রযোজকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ছবি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান। প্রযোজক ফয়েজুল ইসলাম শাহিন নিজেই আউটডোর শুটিং পরিচালনা করেন। কাজ শেষ করার দায়িত্ব নেন পরিচালক শাহাদাৎ হোসেন লিটন। দীর্ঘ বিরতি দিয়ে বেশ কয়েক দফায় ছবির কাজ শেষ করেন তিনি। অবশেষে ১২ বছর পর আজ শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে আরিফিন শুভ ও তমা মির্জা অভিনীত সিনেমাটি।
২০১৩ সালে ছবির নাম ছিল ‘লাভলী: মন বোঝে না’। এতে যুক্ত হয়েছিলেন আরিফিন শুভ ও তমা মির্জা। সেসময় ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ছিল দ্য রেইন পিকচার্স। একযুগ পর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেডের হাত ধরে নতুন নামে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। ছবির নাম ‘মন যে বোঝেনা’, আর চূড়ান্ত পরিচালক হয়ে আসছেন আয়েশা সিদ্দিকা।
আজ (৭ নভেম্বর) শুক্রবার ঢাকার আজাদ সিনেমা, পান্থপথ স্টার সিনেপ্লেক্স, ঢাকা ক্যান্টমেন্টের সৈনিক ক্লাব সিনেমা, কেরানীগঞ্জের লায়ন সিনেমাস ও দিনাজপুরের মর্ডান সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘মন যে বোঝেনা’। আয়েশা সিদ্দিকা জাগো নিউজকে বলেন, আমি চেষ্টা করেছি ছবিটা ঠিকঠাক শেষ করার। বেশ ভালো কয়েকটা হল পেয়েছি। তমা-শুভ দুজনই এখন বেশ জনপ্রিয়। আশা করি তাদের শুরুর দিকের কাজ নিয়ে ভক্তদের ভেতর আগ্রহ তৈরি হবে।
আরিফিন শুভকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘জ্যাজ সিটি’ সিরিজে। তার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘নীলচক্র’। বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষায় আছে শুভর ‘নূর’ ও ‘ঠিকানা বাংলাদেশ’ সিনেমাগুলো। তমা মির্জাকে সর্বশেষ দেখা গেছে শিহাব শাহীন পরিচালিত ‘দাগি’ সিনেমায়।
