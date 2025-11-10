নতুন চরিত্র নিয়ে যা বললেন দুলকার সালমান

নতুন চরিত্র নিয়ে যা বললেন দুলকার সালমান
দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা দুলকার সালমান। তার আসন্ন সিনেমা ‘আই অ্যাম গেম’। এতে নিজের চরিত্র সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য জানিয়েছেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, সিনেমাটিতে তিনি অভিনয় করছেন একদম আধুনিক, ঝকঝকে ও প্রাণবন্ত একটি চরিত্রে।
তবে এর বেশি কিছু বলতে নারাজ তিনি। আসন্ন ‘কান্থা’ সিনেমার প্রচারে এক সাক্ষাৎকারে হেসে বলেন, ‘এখন ‘কান্থা’ নিয়েই কথা বলুন।’
এতেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে মালায়লাম সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে। দুলকারের এই নতুন চরিত্র নিয়ে ভক্তরা এখন সামাজিক মাধ্যমে নানাভাবে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।
আগেই দুলকার জানিয়েছেন, ‘আই অ্যাম গেম’ আগামী বছরের এপ্রিল মাসে মুক্তি পাবে। সিনেমাটি নির্মাণ করছেন ‘আরডিএক্স’-খ্যাত পরিচালক নাহাস হিদায়াথ। এটি দুলকারের প্রযোজিত চলচ্চিত্রগুলোর একটি এবং ২০২৩ সালের ‘কিং অব কোথা’-র পর এটি তার মালায়লাম ভাষায় প্রত্যাবর্তন।
অ্যাকশন ও বিনোদননির্ভর এই সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন অ্যান্টনি ভার্ঘিজ। তিনি গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রে দেখা দেবেন। এছাড়া মালায়লাম সিনেমায় প্রথমবারের মতো কাজ করছেন মাইস্কিন। তিনি মূলত তামিল চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ। ছবিতে আরও আছেন কাথির ও সাম্যুক্তা বিশ্বনাথন।
সিনেমাটির গল্প লিখেছেন বিলাল মইদু, ইসমাইল আবুবকর ও সাজির বাবা। সংলাপ লিখেছেন শাহাবাস রশিদ ও আদর্শ সুকুমারন। প্রযোজনায় দুলকার সালমানের সঙ্গে রয়েছেন জোম ভার্ঘিজ।
এদিকে দুলকার এখন অপেক্ষা করছেন তার নতুন সিনেমা ‘কান্থা’ মুক্তির জন্য। এটি ১৪ নভেম্বর মুক্তি পাবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সেলভামনি সেলভারাজ। সিনেমাটিতে দুলকারের সঙ্গে রয়েছেন রানা দাগুবতী, ভাগ্যশ্রী বরসে ও সমুদ্রকানি।
এলআইএ/এমএস