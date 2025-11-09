‘চাঁদের আলো’ নির্মাতা শেখ নজরুল হাসপাতালে
তিন মাস আগে একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ‘চাঁদের আলো’ খ্যাত নির্মাতা শেখ নজরুল। শুক্রবার ফের অসুস্থ হলে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবরটি জানিয়েছেন ‘চাঁদের আলো’ ছবির অভিনেতা ওমর সানী। জানা গেছে, ৭ নভেম্বর রাতে মাইল্ড স্ট্রোক হয় শেখ নজরুলের।
পরে তাকে কল্যাণপুরের ইবনে সিনা হাসপাতালে নেওয়া হয়।
এ ব্যাপারে শেখ নজরুলের শ্যালক পরিচালক সৈয়দ মোকলেছুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে তিনি মাইল্ড স্ট্রোক করেন। পরে তাকে আমরা ইবনে সিনায় নিয়ে যাই। সেখানেই এখন তার চিকিৎসা চলছে। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিকসহ বার্ধ্যকজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন।
আশানরূপ চিকিৎসা না পেলে তাকে আমরা স্থানান্তর করবেন বলে জানিয়েছেন সৈয়দ মোকলেছুর রহমান। দুই সন্তানের জনক শেখ নজরুল ছোট ছেলের কাছেই থাকেন। বড় ছেলে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন।
খান আতাউর রহমান ও জহির রায়হানের সঙ্গে সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে নাম লেখান শেখ নজরুল। তার পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র চাবুক(১৯৭৪)। তার পরিচালিত অন্যান্য ছবিগুলো হল, ‘নদের চাঁদ’ (১৯৭৯), ‘এতিম’ (১৯৮০), ‘নাগিন’, ‘মাসুম’ (১৯৮১), ‘ঈদ মোবারক’ (১৯৮২), ‘আশা’ (১৯৮৩), ‘পরিবর্তন’ (১৯৮৪), ‘নতুন পৃথিবী, ‘দিদার’ (১৯৮৭), ‘সালমা’ (১৯৮৮), ‘বউ শ্বাশুড়ী’, ‘কসম’ (১৯৮৯), ‘বিধাতা’, ‘স্ত্রীর পাওনা’ (১৯৯১), ‘চাঁদের আলো’ (১৯৯২), ‘চাঁদের হাসি’ (১৯৯৩), ‘চক্রান্ত’ (১৯৯৬), ‘সিংহ পুরুষ’ (১৯৯৮), ‘সব খতম’ (২০০৩), ‘দমন’ (২০০৫), ‘জোছনার প্রেম’ (২০০৬), ‘মা বড় না বউ বড়’ (২০০৯) প্রভৃতি ।
ষাটের দশকে তিনি ‘সাত ভাই চম্পা’ ছবিতে অভিনয় করেন। লেট দেয়ার বি লাইট (অসমাপ্ত) ছবিতে জহির রায়হানের সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং এতে একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেন।
নব্বই দশকের শুরুতে চাঁদের আলো সিনেমায় আনোয়ারার মেয়ে মুক্তিকে ব্রেক দেন। শেখ নজরুল নাটোরের কালিগঞ্জ থানার পিপরুল গ্রামে ১৯৩৫ সালের ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাশ করে চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন কাহিনীকার হিসেবে।
