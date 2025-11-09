কেটে বাদ দেওয়া হলো দীপিকার লিভারের একাংশ

কেটে বাদ দেওয়া হলো দীপিকার লিভারের একাংশ
ভালো নেই অভিনেত্রী দীপিকা কাক্কার। ভয়াবহ লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে লিভারের প্রায় ২২ শতাংশ বাদ দিতে হয়েছে তার। দীর্ঘদিন ধরেই নানা শারীরিক জটিলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন হিন্দি টেলিভিশনের জনপ্রিয় এ অভিনেত্রী। বর্তমানে চিকিৎসাধীন দীপিকা জানিয়েছেন, সামনে আরও দীর্ঘ সময় ধরে তাকে থেরাপি নিতে হবে।
সম্প্রতি এক পডকাস্টে নিজের অসুস্থতার কথা খোলামেলা ভাবে জানিয়েছেন তিনি। দীপিকার ভাষায়, ‘সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে জানা যায়, আমার লিভারের এক পাশে ক্যানসার কোষ বাসা বেঁধেছে। চিকিৎসকের পরামর্শেই অস্ত্রোপচার করা হয়, আর সেই অংশটাই কেটে বাদ দিতে হয়েছে।’
লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত দীপিকা
চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর থেকেই নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভুগছেন দীপিকা। ঘন ঘন বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, চুল পড়া। সব মিলিয়ে যেন এক কঠিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। চুল পড়া বেড়ে যাওয়ায় এখন পরচুলা ব্যবহার করছেন।
এতেই শেষ নয়। থাইরয়েডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পেট ফাঁপা, মুখে ঘা ও শারীরিক দুর্বলতা আরও বাড়িয়েছে তার কষ্ট। তবে মনোবল হারাননি দীপিকা। জানিয়েছেন, গত জুলাই থেকেই তার টার্গেটেড থেরাপি শুরু হয়েছে, যা চলবে অন্তত আরও দেড় বছর।
এই দীর্ঘ চিকিৎসা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও নিজেকে আবার শক্ত করে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। দীপিকার আশা, ‘সব ঠিক হয়ে যাবে, শুধু সময়টা পার করতে হবে সাহস নিয়ে।’
