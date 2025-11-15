এখন কেমন আছেন ধর্মেন্দ্র
বলিউডের কিংবদন্তিতুল্য অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে ঘিরে উদ্বেগের শেষ নেই ভক্তদের। সম্প্রতি তার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়লে দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। তবে স্বজনরা জানিয়েছেন, এখন অনেকটাই স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন এই তারকা।
কিছুদিন আগে শারীরিক জটিলতার কারণে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ধর্মেন্দ্রকে। বয়সজনিত কারণে কিছু সমস্যা তৈরি হলেও চিকিৎসকদের নজরদারিতে ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আপাতত বড় কোনো ঝুঁকি নেই; নিয়মিত পর্যবেক্ষণেই রাখা হয়েছে তাকে।
বাবার বর্তমান শারীরিক অবস্থা নিয়ে ছেলে সানি দেওল জানিয়েছেন, ‘বাবা এখন আগের চেয়ে ভালো আছেন। চিকিৎসকেরা খুব যত্ন নিয়ে দেখছেন। ভক্তদের কাছে দোয়া চাইছি।’
ধর্মেন্দ্রর অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা বার্তা ভেসে আসছে। ‘শোলে’ থেকে ‘চুপকে চুপকে’-অসংখ্য জনপ্রিয় ছবির নায়ক ধর্মেন্দ্র বরাবরই দর্শকের প্রিয়। তাই তার সুস্থতার খবরে স্বস্তি ফিরেছে অনুরাগীদের মধ্যে।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পুরোপুরি সুস্থ হতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে তার বর্তমান অবস্থা স্থিতিশীল। পরিবার জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালেই রাখা হবে অভিনেতাকে।
আরও পড়ুন:
ব্যক্তি জীবনে কেমন ছিলেন রাজীব
শোয়ের আগে অনুরাগীদের চমকে দিলেন ভাইজান
বলিউডের এই জীবন্ত কিংবদন্তির জন্য অসংখ্য ভক্ত এখনো প্রার্থনায় ব্যস্ত। সবাই অপেক্ষায়-দ্রুতই যেন সুস্থ হয়ে উঠেন ৮৮ বছরের এই তারকা।
এমএমএফ/এএসএম