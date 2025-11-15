  2. বিনোদন

ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার ঝগড়া, বন্ধ হতে পারে নাটক

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০০ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার ঝগড়া, বন্ধ হতে পারে নাটক
ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করা নিয়ে বিরোধে জড়িয়েছেন দিতিপ্রিয়া রায় ও জিতু কামাল

কলকাতার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’। এর প্রধান দুই অভিনয়শিল্পী দিতিপ্রিয়া রায় ও জিতু কামাল আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। পর্দার প্রেমের জুটি বাস্তবে নাকি সাপে-নেউলে সম্পর্কেই জড়িয়েছেন। এটি এখন আর গোপন নয়।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো দাবি করছে, নাটকের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য নিয়ে দুজনের মতানৈক থেকে ঝগড়ার শুরু হয়। সেই বিরোধ এতটাই বেড়েছে যে ধারাবাহিকটি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

জানা যায়, শুটিং সেটে দেরিতে আসা এবং ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে নায়িকার আপত্তির কারণেই পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। সাধারণত অভিনেতা জিতুর ১৫ মিনিট পর সেটে পৌঁছান দিতিপ্রিয়া রায়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জিতু একসময় সেট ছেড়ে বেরিয়ে যান। ধারণা করা হচ্ছে এখান থেকেই নতুন করে দ্বন্দ্বের শুরু।

অন্যদিকে ইন্ডাস্ট্রি সংশ্লিষ্ট আরেক আলোচ্য বিষয়, ধারাবাহিকের রোমান্টিক বা ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয়ের ক্ষেত্রে দিতিপ্রিয়া নাকি আপত্তি জানাচ্ছেন। ফলে শুটিং সেটে অস্বস্তি আরও বেড়েছে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত দিতিপ্রিয়া বা জিতু কেউই মুখ খোলেননি।

ধারাবাহিকটিতে কিঙ্কর চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা অভ্রজিৎ চক্রবর্তী জানিয়েছন, তিনি দুজনের মধ্যে নতুন কোনো উত্তেজনা টের পাননি। কারণ তাদের শুটিংয়ের সময় এক নয়। ধারাবাহিক বন্ধের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘দর্শক যতদিন চাইবেন, ধারাবাহিক চলবে। দর্শক না চাইলে বন্ধ হয়ে যাবে।’

এর আগেও এই জুটির পেশাগত টানাপোড়েন প্রকাশ্যে এসেছিল। সামাজিক মাধ্যমে একে অপরকে উদ্দেশ্য করে অনুভূতিও প্রকাশ করেছিলেন তারা। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে অনেকেই মনে করছেন, দ্রুত সমাধান না হলে জনপ্রিয় এই ধারাবাহিকটি সত্যিই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

