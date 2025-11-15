শোয়ের আগে অনুরাগীদের চমকে দিলেন ভাইজান

শোয়ের আগে অনুরাগীদের চমকে দিলেন ভাইজান
প্রায় ষাটের ঘরে পা দিতে যাচ্ছেন বলিউডের ভাইজান সালমান খান, যিনি তিন দশক ধরে চলচ্চিত্র জগতে ছাপ রেখেছেন। তবে বয়স শুধু সংখ্যাই-প্রমাণ করেছেন নিজের ফিটনেস দিয়ে। পর্দা নয়, বাস্তবেও এখনো তরুণ প্রজন্মকে হার মানানোর মতো শক্তি ও নমনীয়তা রাখেন তিনি।
আগামী ২৭ ডিসেম্বর ৬০ বছরে পা রাখবেন সালমান। তবে তার আগেই তিনি আবারও দেখালেন বয়স কেবল সংখ্যা। দোহায় অনুষ্ঠিত ‘দ্যা-বাং: দ্য ট্যুর রিলোডেড’ শোর আগে তার ব্যাকস্টেজে তোলা একটি স্ট্রেচিং ভিডিও ও ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, সালমান নিজের এক পা ক্রু সদস্যের কাঁধে তুলে স্ট্রেচ করছেন। নমনীয়তা, শক্তি এবং এনার্জির নিখুঁত সংমিশ্রণ দর্শকদের অবাক করেছে।
ধূসর টি-শার্ট ও কালো ডেনিম প্যান্টে সালমানের লুক ছিল সাধারণ, তবে ফিটনেসে তার ছাপ অসাধারণ। নিজের ইনস্টাগ্রামে ছবিটি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন একমাত্র শব্দ- ‘আহহা (Aahhhhaaa)’। ক্যাপশন যতই সংক্ষিপ্ত হোক, তা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। কমেন্ট বক্স ভরে যায় লাইক ও প্রশংসায়-ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা থেকে সাধারণ ভক্ত পর্যন্ত সবাই উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।
সালমানের বয়স নিয়ে বহু আলোচনার ঝড় ওঠে, কিন্তু এই ভিডিও যেন স্পষ্ট জবাব। ফিটনেসে তার নিষ্ঠা নতুন নয়, তবে ৬০-এর আগে এমন স্ট্রেচিং দেখে অনেকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকস্টেজের এই মুহূর্ত প্রমাণ করে, সালমান খান এখনো আগের মতোই স্ট্রং অ্যান্ড ফিট। বয়স তার দরজায় কড়া নাড়লেও, তিনি তা আমলে নিচ্ছেন না।
দোহায় শো-তে সালমানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তামান্না ভাটিয়া, জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ, সুনীল গ্রোভার, প্রভু দেবাসহ অন্যান্য তারকা। স্টেজে পারফরম্যান্সের আগে এই ব্যাকস্টেজ ওয়ার্ম-আপ দর্শকদের উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে। অনেকে লিখেছেন, “স্টেজে ওঠার আগেই এত এনার্জি-পারফরম্যান্স বাজিমাত হবেই!”
বর্তমানে সালমান ব্যস্ত রয়েছেন তার পরবর্তী একাধিক সিনেমার কাজ নিয়ে। আলোচনায় রয়েছে তার আসছে ছবি ‘ব্যাটন অফ গালওয়ান’, যা ২০২৬ সালে মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট ও শোয়ের মধ্যে মিলিয়ে তিনি এখনো ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ব্যস্ত ও ফিট তারকা।
