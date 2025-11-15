  2. বিনোদন

এবার কলকাতার মেয়েকে বিয়ে করতে চান হিরো আলম

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৫ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
এবার কলকাতার মেয়েকে বিয়ে করতে চান হিরো আলম
কলকাতার মেয়েকে বিয়ে করতে চান হিরো আলম

নানা নাটকীয়তার পর গত মাসের মাঝামাঝি দুধ দিয়ে গোসল করে রিয়া মনিকে তালাক দেন আলোচিত কনটেন্ট নির্মাতা হিরো আলম। স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ তোলার পরই সেই সম্পর্কের ইতি টানেন তিনি।

এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন করে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন হিরো আলম। এবার সরাসরি জানালেন, বাংলাদেশের নয়, তিনি বিয়ে করবেন কলকাতার মেয়েকে।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, নিজের চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে তিনি কলকাতার মেয়েকেই বেছে নিতে চান।

আরও পড়ুন
হিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি
স্ত্রীর মামলায় গ্রেফতারের আশঙ্কা, কোথায় আছেন হিরো আলম

তিনি সেখানে স্ত্রী রিয়া মনির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, ‘রিয়া আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সম্পর্ক থাকার পরও অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। পরে এলাকার মানুষ তার প্রেমিককে ধরে মারধর করে। সেই দায়ও আমার ওপর চাপানো হয়েছে। মনে করেছে আমি নাকি লোক লাগিয়েছি। এই অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।’

হিরো আলম আরও জানান, মামলার হাজিরার তারিখ জানানো হয়নি। তবু তিনি আদালতে উপস্থিত হবেন।

রিয়াকে তালাক দেওয়ার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানার পরই রিয়াকে আমি তালাক দিই। তারপর দুধ দিয়ে গোসল করে শুদ্ধ হই। এখন আর বাংলাদেশের কোনো মেয়েকে বিয়ে করব না। এবার কলকাতার মেয়েকেই বিয়ে করতে চাই।’

উল্লেখ্য, হিরো আলম এরইমধ্যে তিনটি বিয়ে হয়েছে। তার প্রথম স্ত্রী সাবিহা আক্তার সুমি, দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জানা যায়নি। তৃতীয় স্ত্রী হলেন রিয়া মনি। সম্প্রতি তিনি রিয়া মনিকে ডিভোর্স দিয়েছেন।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন জহির রায়হান-সুচন্দার ছেলে

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন জহির রায়হান-সুচন্দার ছেলে

শাকিবের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির

শাকিবের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’র জন্য অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’র জন্য অমিতাভ বচ্চনের শুভকামনা