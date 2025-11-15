এবার কলকাতার মেয়েকে বিয়ে করতে চান হিরো আলম

এবার কলকাতার মেয়েকে বিয়ে করতে চান হিরো আলম
নানা নাটকীয়তার পর গত মাসের মাঝামাঝি দুধ দিয়ে গোসল করে রিয়া মনিকে তালাক দেন আলোচিত কনটেন্ট নির্মাতা হিরো আলম। স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ তোলার পরই সেই সম্পর্কের ইতি টানেন তিনি।
এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন করে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন হিরো আলম। এবার সরাসরি জানালেন, বাংলাদেশের নয়, তিনি বিয়ে করবেন কলকাতার মেয়েকে।
ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, নিজের চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে তিনি কলকাতার মেয়েকেই বেছে নিতে চান।
তিনি সেখানে স্ত্রী রিয়া মনির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, ‘রিয়া আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সম্পর্ক থাকার পরও অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। পরে এলাকার মানুষ তার প্রেমিককে ধরে মারধর করে। সেই দায়ও আমার ওপর চাপানো হয়েছে। মনে করেছে আমি নাকি লোক লাগিয়েছি। এই অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।’
হিরো আলম আরও জানান, মামলার হাজিরার তারিখ জানানো হয়নি। তবু তিনি আদালতে উপস্থিত হবেন।
রিয়াকে তালাক দেওয়ার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানার পরই রিয়াকে আমি তালাক দিই। তারপর দুধ দিয়ে গোসল করে শুদ্ধ হই। এখন আর বাংলাদেশের কোনো মেয়েকে বিয়ে করব না। এবার কলকাতার মেয়েকেই বিয়ে করতে চাই।’
উল্লেখ্য, হিরো আলম এরইমধ্যে তিনটি বিয়ে হয়েছে। তার প্রথম স্ত্রী সাবিহা আক্তার সুমি, দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জানা যায়নি। তৃতীয় স্ত্রী হলেন রিয়া মনি। সম্প্রতি তিনি রিয়া মনিকে ডিভোর্স দিয়েছেন।
