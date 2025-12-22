২০২৬ সালে উত্তমকুমার জন্মশতবর্ষ, নতুন রূপে আসছেন মহানায়ক

২০২৬ সালে উত্তমকুমার জন্মশতবর্ষ, নতুন রূপে আসছেন মহানায়ক
প্রেক্ষাগৃহ থাকবে, আর সেখানেই ফিরবেন তিনি- বাংলা সিনেমার মহানায়ক উত্তমকুমার। তবে একা নন, তার সঙ্গে থাকবেন সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীরাও। ২০২৬ সালে উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতা বইমেলাজুড়ে বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আগামী বছরের কলকাতা বইমেলাকে ‘উত্তমময়’ করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতারা ‘পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড’।
খবর অনুযায়ী, কিংবদন্তিতুল্য নায়ক স্মরণে বইমেলায় বিশেষ এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রদর্শনীর দায়িত্বে থাকছেন ‘আর্ট অলিন্দ আর্কাইভ’র জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং ‘কলকাতা কথকতা’র চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, প্রেক্ষাগৃহের আদলে প্রদর্শনীস্থল সাজানোর ভাবনা রয়েছে। সেখানে প্রদর্শিত হবে উত্তমকুমারের লেখা চিঠি, চিত্রনাট্য, সিনেমার স্মরণীয় মুহূর্ত, স্থিরচিত্র, পোস্টার, কাটআউট, সিনেমার টিকিট এবং অভিনেতার ব্যবহৃত পোশাকসহ বিভিন্ন স্মারক।
শুধু দৃশ্য নয়, থাকবে শব্দের আবহও। কখনো ভেসে আসবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ‘হীরক রাজা দেশে়’র গান ‘কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়’, কখনো আবার শোনা যাবে টিকিট কাটার কোলাহল-ঠিক পুরনো দিনের প্রেক্ষাগৃহের মতো পরিবেশ। আগামী বছরের কলকাতা বইমেলা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি, চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
জ্যোতির্ময়ের কথায়, বিষয়টি এখনো পরিকল্পনার স্তরেই থাকলেও উত্তমকুমারকে একা নয়, তার আগের প্রজন্মের ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যালের মতো শিল্পীদের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মকেও তুলে ধরা হবে। নতুন প্রজন্মকে বাংলা সিনেমার ধারাবাহিক ইতিহাস বোঝাতেই এ প্রয়াস। সেই সূত্রে পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সময়কেও প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনা রয়েছে।
‘সপ্তপদী’ সিনেমাতে বাইকে চেপে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের গান ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’- এই আইকনিক দৃশ্যের আদলে একটি বাইকও প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে রাখা হবে। পাশাপাশি, ‘আর্ট অলিন্দ আর্কাইভ’-এর উদ্যোগে প্রকাশ পাবে ‘দ্য গোল্ডেন মোমেন্টস’ নামের একটি বই, যেখানে উত্তমকুমারের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হবে।
উত্তম-পুত্র গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় স্ত্রী মহুয়া চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মহানায়কের ব্যবহৃত কিছু স্মারক প্রদর্শনীর জন্য দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কোন কোন জিনিস দেওয়া হবে, তা এখনো চূড়ান্ত নয়। তার সাক্ষাৎকারসহ বিভিন্ন উপাদানও বইমেলায় থাকবে। পাশাপাশি থাকছে আলোচনাচক্র। গত বছরের মতো এ বছরেও তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন।
গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, পুরো আয়োজনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-একটি বিশেষ প্রদর্শনী এবং অন্যটি উত্তমকুমারকে ঘিরে আলোচনা ও স্মৃতিচারণা। বাজবে তার গান। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের নাম রাখা হয়েছে ‘অতি উত্তম’। আয়োজনের দায়িত্বে থাকছেন মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভাব্য অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, অপর্ণা সেনের মতো বিশিষ্টরা।
তবে মালবিকা জানিয়েছেন, শিল্পীদের বয়স ও শারীরিক অবস্থার বিষয়টি মাথায় রেখে সব কিছুই আপাতত আলোচনাসাপেক্ষ। তবু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০২৬ সালের কলকাতা বইমেলায় এক অনন্য রূপে মহানায়ক উত্তমকুমারকে ফিরে পাবে বাংলা সংস্কৃতিপ্রেমী দর্শক।
