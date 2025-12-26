উন্মত্ত জনতার ভিড়ে থামল কৈলাস খেরের কনসার্ট, তীব্র সমালোচনা

উন্মত্ত জনতার ভিড়ে থামল কৈলাস খেরের কনসার্ট, তীব্র সমালোচনা
সাবেক ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে গোয়ালিয়রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়ে অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মুখে পড়েন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কৈলাস খের। ব্যারিকেড ভেঙে নিরাপত্তাবলয় টপকে উন্মত্ত দর্শকরা মঞ্চের একেবারে সামনে চলে আসায় মাঝপথেই কনসার্ট বন্ধ করতে বাধ্য হন তিনি। পুরো ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, অনুষ্ঠান শুরুর পর চিরাচরিত ভঙ্গিতেই গান পরিবেশন করছিলেন কৈলাস খের। কনসার্ট জমে উঠতেই হঠাৎ করে পরিস্থিতি বদলে যায়। মঞ্চের সামনে থাকা ব্যারিকেড টপকে একদল দর্শক ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাদের দেখে আরও অনেকে নিরাপত্তাবলয় ভেঙে মঞ্চের সামনে চলে আসেন। একপর্যায়ে চারদিক থেকে মঞ্চ ঘিরে ফেলেন দর্শকরা।
কেউ প্রিয় শিল্পীকে কাছ থেকে ছবি বা ভিডিও ধারণ করতে চাইছিলেন, কেউ আবার তাকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করেন। এতে অনুষ্ঠানস্থলে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিকবার অনুরোধ জানান কৈলাস খের। তবে দর্শকদের উত্তেজনা থামেনি। উল্টো পরিস্থিতি আরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
এ সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে গায়ককে বলতে শোনা যায়, “কেউ যদি আমাদের সামনে বা আমাদের বাদ্যযন্ত্রের কাছাকাছি আসেন, তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেব। আমরা সব সময় দর্শক-শ্রোতাদের ভালোবাসি। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনারা পশুর মতো আচরণ করছেন।” পাশাপাশি তিনি ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের মঞ্চের সামনে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানান।
তাতেও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কনসার্ট বন্ধ করে টিমসহ মঞ্চ থেকে নেমে যান কৈলাস খের। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই গোয়ালিয়রের ওই উন্মত্ত দর্শকদের আচরণ নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা।
এমএমএফ