তারেক রহমানের বক্তব্য শুনে যা বললেন পরীমনি
দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরে সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকার ৩৬ জুলাই এক্সপ্রেসওয়েতে আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, “রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে আজ আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পেরেছি।”
তারেক রহমানের এই দেশে ফেরা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে। রাজনৈতিক অঙ্গনের পাশাপাশি সেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে শোবিজ মহলেও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন বিভিন্ন অঙ্গনের পরিচিত মুখেরা।
এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমনি। ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তারেক রহমানের বক্তব্যের প্রশংসা করেছেন তিনি। বিশেষ করে বক্তব্যের একটি লাইন তার মনে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন অভিনেত্রী।
পরীমনি তার স্ট্যাটাসে লেখেন,“‘আজ এ দেশের মানুষ চায়…’ যখন বললেন, একদম শিরদাঁড়ায় এসে বিঁধল। কী যে এক মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে! শান্তি নেমে আসুক সবার জীবনে, আর কিছু চাওয়ার নেই।”
তারেক রহমানের ভাষণে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট, মানুষের প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার বিষয়টি উঠে আসে। বক্তব্যে তিনি বলেন,“আজ বাংলাদেশের মানুষ কথা বলার অধিকার ফিরে পেতে চায়। তারা গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে চায়। এ দেশের মানুষ চায় যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার। আজ আমাদের সময় এসেছে সবাই মিলে দেশ গড়ার।”
এই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। রাজনৈতিক সচেতন মানুষ থেকে শুরু করে সংস্কৃতি ও বিনোদন অঙ্গনের অনেকেই বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ শেয়ার করে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করছেন।
আরও পড়ুন:
আজ যা ঘটছে ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে : বান্নাহ
তারেক রহমান দেশে ফেরায় ন্যান্সির কণ্ঠে ‘নেতা আসছে’
পরীমনির স্ট্যাটাসও অল্প সময়ের মধ্যে ভক্তদের দৃষ্টি কেড়েছে। মন্তব্যে অনেকেই তার সঙ্গে একমত পোষণ করে দেশের জন্য শান্তি, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন।
তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই আবেগঘন পরিবেশে শোবিজ অঙ্গনের তারকাদের প্রতিক্রিয়াও আলাদা মাত্রা যোগ করছে বলে মনে করছেন অনেকে।
এমএমএফ