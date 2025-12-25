এরচেয়ে বেশি লোক হয়েছিল, আমাদের নেত্রীকে বিদায় দিতে: আবু হেনা রনি
দীর্ঘ ১৭ বছর পর আজ বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকায় আয়োজন করা হয় গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। এতে অংশ নিতে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে, যা দিনভর আলোচনার কেন্দ্রে থাকে।
এই ভিড় ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শুরু হয়েছে নানা প্রতিক্রিয়া। বিষয়টি ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের দিনটির সঙ্গে রসিকতার ছলে তুলে ধরেছেন জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা আবু হেনা রনি। ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে মন্তব্য করেন।
রনি তার স্ট্যাটাসে লেখেন,“এরচেয়ে বেশি লোক হয়েছিলো, আমাদের নেত্রীকে বিদায় দিতে।”
তার এই মন্তব্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে গত বছরের ৫ আগস্টের ঘটনাকে। সেদিন গণআন্দোলনের মুখে পতিত সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং দেশ ছাড়েন। ওই সময় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপুল মানুষের উপস্থিতি দেখা গিয়েছিল-সে বিষয়টিই রনি রম্য করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বলে মনে করছেন অনেকে।
রনির এই স্ট্যাটাস মুহূর্তের মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। মন্তব্যের ঘরে নেটিজেনদের নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ এটিকে সময়োপযোগী রাজনৈতিক ব্যঙ্গ হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ কেউ বলছেন-রনির রসিকতায় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন ফুটে উঠেছে।
এর আগেও আবু হেনা রনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে আলোচনায় এসেছেন। তার কৌতুক ও রম্যের ধরনে সমসাময়িক ঘটনাকে তুলে ধরার বিষয়টি ভক্তদের কাছে নতুন নয়।
তারেক রহমানের দেশে ফেরা এবং তা ঘিরে জনসমাগম যেমন রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তুলেছে, তেমনি শোবিজ অঙ্গনের তারকাদের মন্তব্যেও বিষয়টি নতুন মাত্রা যোগ করছে। আবু হেনা রনির এই রসিক স্ট্যাটাসও তারই একটি উদাহরণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
এমএমএফ