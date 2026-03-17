‘অশালীন’ ও ‘যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ’ গান ঘিরে তোলপাড়, নিষিদ্ধের দাবি

‘অশালীন’ ও ‘যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ’ গান ঘিরে তোলপাড়, নিষিদ্ধের দাবি
নতুন সিনেমা ‘কেডি: দ্য ডেভিল’র একটি গান মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছে। বেঙ্গালুরুর এএমবি সিনেমাস-এ নোরা ফাতেহি ও সঞ্জয় দত্তকে নিয়ে গানটি লাইভ পারফরম্যান্সে উন্মোচিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি দর্শকদের চোখে দৃষ্টিনন্দন হলেও, অনলাইনে গানটি ঘিরে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা।
গানটি একাধিক ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কন্নড় সংস্করণের নাম সরসে নিন্না সেরাগা সরসে এবং হিন্দি সংস্করণের শিরোনাম সরকে চুনার তেরি সরকে। ভাষা ভিন্ন হলেও সমালোচনার সুর একরকম। দর্শকদের বড় অংশ গানটির কথা ও উপস্থাপনাকে অশালীন এবং যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মনে করেছেন।
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউবের মন্তব্যে দর্শকরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। একজন লিখেছেন, “অশ্লীলতা শীর্ষে।” অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, “গানের কথাগুলো খুবই সস্তা এবং অশ্লীল।” আবার কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, “এটা কী? এটা ২০২৬ সাল, এখনও এই ধরনের গান?”
বিশেষ করে কন্নড় সংস্করণটি রাজ্যের চলচ্চিত্র মহলে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। একাধিক বিশিষ্ট মন্তব্যে বলা হয়েছে, “আমরা, কন্নড় চলচ্চিত্র শিল্প, এই শোম্যানকে অস্বীকার করছি।” সমালোচনা শুধুই গানকে ঘিরে নয়, পরিচালক প্রেমের সৃজনশীল সিদ্ধান্ত নিয়েও। চার বছর ধরে নির্মাণাধীন এই বড় বাজেটের ছবিতে এমন উপস্থাপনাকে অনেকেই হতাশাজনক মনে করছেন।
সঞ্জয় দত্তের অংশগ্রহণও সমালোচনার বাইরে থাকেনি। দর্শকরা মনে করছেন, তার মতো অভিজ্ঞ অভিনেতার কাছ থেকে আরও পরিণত কাজ প্রত্যাশিত ছিল। অন্যদিকে নোরা ফাতেহি, যিনি কন্নড় সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করছেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন, ট্রেলার দেখে বোঝা গেছে কেন পরিচালক প্রেমকে ‘শোম্যান’ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।
ছবিটি ২০২২ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল। একাধিকবার মুক্তির তারিখ পরিবর্তনের পর ৩০ এপ্রিল মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে। তবে মুক্তির মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এই বিতর্ক ছবির প্রচারে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন সিনেমাপ্রেমীরা।
