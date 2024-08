সুইজারল্যান্ডে পুরস্কৃত শাহরুখ

বলিউড বাদশা শাহরুখ খান শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তার সুদীর্ঘ সফল ক্যারিয়ারের মুকুটে আরও একটি কৃতিত্বের পালক যুক্ত হলো।

ভারতীয় গণমাধ্যম ‘ইন্ডিয়ান টাইমস’ সূত্রে জানা গেছে, সুইজারল্যান্ডে ‘৭৭তম লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসব’-এ ‘পার্ডো আলা ক্যারিয়ার লেপার্ড অ্যাওয়ার্ড’ লাভ করেছেন বলিউড শীর্ষ নায়ক শাহরুখ। তাকে ভারতীয় সিনেমায় অনবদ্য অভিনয় ও অসামান্য কৃতিত্বের জন্য এ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ‘৭৭তম লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসব’র পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ১০ অগাস্ট সুইজারল্যান্ডে শাহরুখকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কার গ্রহণের সময় বলিউড বাদশাকে কালো স্যুটে মঞ্চে দেখা যায়। তিনি পুরস্কার গ্রহণের আগে বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতাকালে তিনি তার চিরচেনা স্বভাবসুলভ রসবোধ ও কৌতুকপূর্ণ বক্তৃতায় সবার মনজয় করেন। এসময় দর্শকদের হাততালিতে পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান মুখরিত হয়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সেই মুহূর্তের ছবি।

