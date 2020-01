২০২০ সালে গ্র্যামি জিতলেন যারা

সংগীতবিশ্বে দারুণ এক সম্মানের নাম গ্রামি অ্যাওয়ার্ড। প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে। লস অ্যাঞ্জেলেসের স্টেপলস সেন্টারে বসেছিলো ২০২০ সালের গ্র্যামি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

শুরুতেই লিজো, আশারের মতো আরও অনেক নামজাদা শিল্পীদের পারফর্মেন্স দিয়ে সবাই শ্রদ্ধা জানালেন রবিবার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো বাস্কেটবল কিংবদন্তি কোবে ব্রায়ান্ট ও তার তেরো বছরের মেয়ে জিয়ানাকে।

দেখুন এবারের গ্র্যামিজয়ীদের তালিকা

শ্রেষ্ঠ র‌্যাপ অ্যালবাম- IGOR, টাইলার, দ্য ক্রিয়েটর

শ্রেষ্ঠ র‌্যাপ পারফর্মেন্স- Racks in the Middle, নিপসে হাসেল

শ্রেষ্ঠ র‌্যাপ গান- A Lot, ২১ স্যাভেজ-এর।

শ্রেষ্ঠ আর অ্যান্ড বি অ্যালবাম- অ্যান্ডারসন পাক-এর Ventura

শ্রেষ্ঠ আর অ্যান্ড বি গান- পি জে মর্টন-এর Say So

শ্রেষ্ঠ আর অ্যান্ড বি পারফর্মেন্স- অ্যান্ডারসন পাক-এর Come Home

শ্রেষ্ঠ আরবান সমসাময়িক অ্যালবাম- লিজো-র Cuz I Love You

শ্রেষ্ঠ পপ ভোকাল অ্যালবাম- বিলি এইলিশ-এর When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

শ্রেষ্ঠ পপ সোলো অ্যালবাম- লিজো-র Truth Hurts

শ্রেষ্ঠ পপ ডুয়ো/ গ্রুপ পারফর্মেন্স- লিল নাস এক্স-এর Old Town Road

শ্রেষ্ঠ ট্র্যাডিশনাল পপ ভোকাল অ্যালবাম- এলভিস কস্টেলো অ্যান্ড দ্য ইমপোস্টার্স-এর Look Now

শ্রেষ্ঠ রক অ্যালবাম- কেজ দ্য এলিফ্যান্ট-এর Social Cues

শ্রেষ্ঠ রক গান- গ্যারি ক্লার্ক জুনিয়র-এর This Land

শ্রেষ্ঠ রক পারফর্মেন্স- গ্যারি ক্লার্ক জুনিয়র-এর This Land

শ্রেষ্ঠ অল্টারনেটিভ মিউজিক অ্যালবাম- ভ্যাম্পায়ার উইকএন্ডের Father of The Bride

শ্রেষ্ঠ কান্ট্রি অ্যালবাম- তানিয়া টাকার-এর While I’m Livin

শ্রেষ্ঠ কান্ট্রি গান- তানিয়া টাকার-এর Bring My Flowers Now

শ্রেষ্ঠ কান্ট্রি সোলো পারফর্মেন্স- উইলি নেলসন-এর Ride Me Back Home

শ্রেষ্ঠ কান্ট্রি ডুয়ো/গ্রুপ- ড্যান+শে-এর Speechless

শ্রেষ্ঠ ডান্স/ ইলেক্ট্রনিক অ্যালবাম- দ্য কেমিকাল ব্রাদার্স-এর No Geography

শ্রেষ্ঠ ডান্স রেকর্ডিং- দ্য কেমিকাল ব্রাদার্স-এর Got To Keep On

শ্রেষ্ঠ অপেরা রেকর্ডিং- Picker: Fantastic Mr Fox--- বোস্টন মডার্ন অর্কেস্ট্কা প্রজেক্ট; বোস্টন চিলড্রেন’স কোরাস

শ্রেষ্ঠ ক্লাসিকাল ইনস্ট্রুমেন্টাল (সোলো)- নিকোলা বেনেদেতি-র “Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite

শ্রেষ্ঠ ক্লাসিকাল সোলো ভোকাল অ্যালবাম- জয়েস দি দোনাতো-র Songplay

শ্রেষ্ঠ ক্লাসিকাল কম্পেনডিয়াম- নাদিয়া শপাচেনকো-র The Poetry of Places

শ্রেষ্ঠ ছবির গান- বেয়ন্সে, Homecoming ছবির জন্য

