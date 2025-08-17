  2. বিনোদন

জন্মদিনে পর্দায় ফিরলেন শবনম

প্রকাশিত: ০৫:৫৫ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
জন্মদিনে পর্দায় ফিরলেন শবনম
শবনম। ছবি: সংগৃহীত

‘রূপনগরের রাজকন্যা’ খ্যাত চলচ্চিত্রের কালজয়ী কিংবদন্তি অভিনেত্রী শবনমের ৮০তম জন্মদিন আজ (১৭ আগস্ট)। এ উপলক্ষে প্রথমবার তিনি হাজির হলেন কোনো টিভি অনুষ্ঠানে।

চলচ্চিত্রের দীর্ঘ ও সফল ক্যারিয়ার পেরিয়ে এই প্রথম কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অতিথির আসনে বসলেন শবনম। তার আশিতম জন্মদিন (১৭ আগস্ট) উপলক্ষে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন।

বিজ্ঞপ্তিতে চ্যানেল আই জানিয়েছে, আবদুর রহমানের উপস্থাপনা ও পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে শবনম বলেছেন তার জীবনের নানা কথা। অনুষ্ঠানটি প্রচার হবে রোববার রাত ৮টা ২৫ মিনিটে। এ ছাড়া ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিন ও চ্যানেল আই অনলাইনেও দেখা যাবে অনুষ্ঠানটি।

এতদিন পর কোনো অনুষ্ঠানে আসার প্রতিক্রিয়ায় শবনম বলেন, ‘আম্মাজান সিনেমা করার পর আর কোনো অনুষ্ঠানে যাইনি। এই প্রথম কোনো টেলিভিশন শোতে অংশ নিয়েছি। এত বছর পর চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়া হল, খুব ভালো লেগেছে।’

১৯৬১ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে মুস্তাফিজ পরিচালিত ‘হারানো দিন’ চলচ্চিত্রে নায়িকা হিসেবে ক্যামেরার সামনে প্রথম আবির্ভূত হন। এর পূর্বে তিনি এহতেশাম পরিচালিত ‘এ দেশ তোমার আমার’ চলচ্চিত্রে নৃত্যশিল্পী হিসেবে বড়পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৬২ সালে উর্দু ‘চান্দা’ সিনেমায় অভিনয় করে সমগ্র পাকিস্তানে তারকাখ্যাতি অর্জন করেন। ষাট থেকে আশি দীর্ঘ তিন দশক ধরে একটানা অভিনয় করে নায়িকা খ্যাতি ধরে রেখেছিলেন তিনি। সর্বশেষ ১৯৯৯ সালে কাজী হায়াৎ পরিচালিত ‘আম্মাজান’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন শবনম।

ষাটের দশক থেকে আশি-টানা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নায়িকা হিসেবে দর্শকের হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন শবনম। ‘আমার সংসার’, ‘জুলি’, ‘জোয়ার ভাটা’, ‘নাচঘর’, ‘নাচের পুতুল’, ‘সহধর্মিণী’ থেকে শুরু করে ‘আম্মাজান’—বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে প্রায় ১৮০টিরও বেশি চলচ্চিত্রে তার ছায়া। তিনি ছিলেন সময়ের সবচেয়ে বড় তারকা, আবার ছিলেন ঘরের মেয়ের মতো আপন।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এত দীর্ঘ অভিনয়যাত্রার পরও শবনম কখনও টেলিভিশনে কোনো অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসেননি। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটছে এবারের জন্মদিনে।

