পাহাড়সমান পারিশ্রমিক পাচ্ছেন অজিত কুমার

পাহাড়সমান পারিশ্রমিক পাচ্ছেন অজিত কুমার
জনপ্রিয় অভিনেতা অজিত কুমার তার পরবর্তী ছবি নিয়ে ফিরছেন। ছবির কাজ শুরু হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। ছবিটির শিরোনাম ধরা হয়েছে ‘একে৬৪’। এটি পরিচালনা করবেন আদিক রবিশন্দ্রন। চলমান খবর অনুযায়ী, এই ছবির জন্য অজিত কুমার পাহাড় সমান পারিশ্রমিক পেতে যাচ্ছেন!
প্রায় ১৮৩ কোটি রুপি পাবেন অজিত ছবিটিতে অভিনয় করে। তার পারিশ্রমিকের এই পরিমাণ শুনে সবার চোখ যেন কপালে।
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, প্রযোজনা সংস্থা মিথ্রি মুভি মেকার্স এই ছবির ব্যয়ভার বহন করতে পারে। তারা সুপারস্টারকে এই বিশাল পারিশ্রমিক দেয়ার বিষয়ে রাজি। ছবিটি অত্যন্ত বড় পরিসরে নির্মিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে প্রযোজনা সংস্থা ও আনুষ্ঠানিক তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি।
পরিচালক আদিক রবিশন্দ্রন জানিয়েছেন, এই ছবি শুধুমাত্র ভক্তদের জন্য নয় বরং সব শ্রেণির দর্শকের জন্য তৈরি করা হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ছবিতে নতুন উপাদান এবং বেশ কয়েকটি চমক থাকবে। পর্যায়ক্রমে তা প্রকাশিত হবে।
অজিত কুমারের সর্বশেষ ছবি ‘গুড ব্যাড এগলি’। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন আদিক রবিশন্দ্রন। ছবিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন ত্রিশা কৃষ্ণন, অর্জুন দাস, সুনীল, প্রভু, প্রসন্না, কার্তিকেয় দেব, প্রিয়া প্রকাশ ভারিয়ার, জ্যাকি শ্রফ, শাইন টম চ্যাকো ও আরও অনেকে। এই ছবি বর্তমানে নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং করা হচ্ছে।
এছাড়া, ১৫ বছর পর আবারও মুক্তি পেয়েছে অজিত কুমারের আইকনিক ছবি ‘ম্যানকাঠা’। দর্শক সেটিও বেশ উপভোগ করছেন।
