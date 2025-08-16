যে ছবির জেরে দেশের পুরুষদের দুষলেন মাহি
‘আমাদের দেশের বেশির ভাগ পুরুষ সেক্সুয়ালি হতাশাগ্রস্ত!’ নিউজ পোর্টাল সূত্রে ছড়িয়ে পড়েছে অভিনেত্রী সামিরা খান মাহির এমন মন্তব্য। কিন্তু কেন দেশের ‘বেশির ভাগ’ পুরুষকে দুষলেন এই টিভিতারকা?
সম্প্রতি ফেসবুকে একটি ছবি প্রকাশের পর তা নিয়ে উপহাসের শিকার হন মাহি। ছবিটিতে তার ভঙ্গিকে পর্নোতারকা মিয়া খলিফার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। ফেসবুকে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
সবুজ ব্লেজার ও চশমায় অফিসিয়াল লুকের ছবিটিতে মাহিকে মনে হচ্ছে ‘বাংলাদেশের মিয়া খলিফা। রসিকতাচ্ছলে মিয়া খলিফার ছবির সঙ্গে কোনো এক ব্যক্তি পোস্ট করেছেন ছবিটি। জবাবে গত ১৪ আগস্ট ফেসবুকে মাহি লিখেছেন, ‘একজোড়া চশমা দেখে কারো কারো ভিন্নভাবে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য এটা শুধুই অফিস লুকের অংশ। প্রতিটি পোশাক বা ভঙ্গিকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। স্টাইলকে তার মতো করেই উপভোগ করা উচিত।’
ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মাহি। প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘আমাদের দেশের বেশির ভাগ পুরুষ সেক্সুয়ালি হতাশাগ্রস্ত!’ তিনি বলেন, ‘একজন আর্টিস্ট অনেক ধরনের ছবি আপলোড করতে পারে। সেটা নিয়ে মানুষ নানান মন্তব্য করতেই পারে। কিন্তু এই ধরনের স্টুপিডিটি, অসভ্যতা তো মানা যায় না। এর আগে আমার বর্ণ নিয়ে, পরনের কাপড় নিয়েও অকারণ সমালোচনা, বিতর্ক তৈরি করল! এবার একটা গ্লাস, রিডিং গ্লাস! সেক্সুয়ালি হতাশাগ্রস্ত মানুষ ছাড়া এই ধরনের চিন্তা সুস্থ মানুষের মাথায় আসার কথা নয়। অনেকে বলছে, “মিয়া খলিফা, মিয়া খলিফা”। সে অন্য রকম, তার একটা পেশা আছে, তার জীবন আলাদা, সেই জীবনে সে কী করবে, না করবে, সেটা একান্ত তার সিদ্ধান্ত। সে থাকে অন্য একটা দেশে। তাকে নিয়ে তো আমাদের মাথাব্যথার কিছু নেই। সে কোনোভাবেই আমাদের কাছের কেউ না। আমাকে ওর সঙ্গে তুলনা করছে, সেটা সমস্যা না, কিন্তু তারা তুলনা করছে নেগেটিভ উপায়ে, এটাতেই আমার আপত্তি।’
তবে মাহি এও জানান যে, সামাজিক মাধ্যমে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া তার আত্মবিশ্বাসে এতটুকু প্রভাব ফেলে না। তিনি বলেন, ‘আমার আত্মবিশ্বাসে এগুলো মোটেও প্রভাব ফেলে না। কারণ, আমি আমার জীবনের সেরা সময়, খারাপ সময় দুটোই দেখেছি। যে পেশায় আমি আছি, এসব আমার কাছে ক্যারিয়ারের অংশ মনে হয়। এটা ভেবেছি, অনেক উন্নতি হলে একটা সময় অবনতিও আসবে।’
সম্প্রতি অবমুক্ত হয়েছে মাহি অভিনীত নাটক ‘বকুল ফুল’। নাটকটিতে প্রশংসিত হয়েছে তার অভিনয়। ‘খুশবু’ শিরোনামে একটি ধারাবাহিকের কাজ শুরু করেছেন তিনি।