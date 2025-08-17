‘কুলি’ দিয়ে শাহরুখ-হৃতিককে হারালেন রজনীকান্ত

‘কুলি’ দিয়ে শাহরুখ-হৃতিককে হারালেন রজনীকান্ত
দক্ষিণী চলচ্চিত্রের ‘ঈশ্বর’ রজনীকান্ত ৭৪ বছর বয়সেও নতুন সিনেমা দিয়ে চমকে দিচ্ছেন অনুরাগীদের। এ অভিনেতা আবারও প্রমাণ করলেন কেন তিনি বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে বড় বক্স অফিস তারকা। ১৪ আগস্ট তার মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘কুলি’ টিকিট কাউন্টারে ঝড় তুলেছে। প্রথম ২ দিনেই বেশ কয়েকটি বক্স অফিস রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে লোকেশ কঙ্গরাজ নির্মিত রজনীকান্তের এ সিনেমা।
ইতিহাসের সেরা তামিল সিনেমা হিসেবে এরই মধ্যে বিবেচিত হয়েছে ‘কুলি’। উদ্বোধনী দিনে বিশ্বব্যাপী ১৫১ কোটি রুপি আয় করেছে। এটি যে কোনো তামিল সিনেমার সবচেয়ে বড় উদ্বোধন। যা লোকেশ কঙ্গরাজের আগের সিনেমা ‘লিও’কেও হারিয়েছে। বিজয় অভিনীত সিনেমাটি গত বছর উদ্বোধনী দিনে ১৪৩ কোটি রুপি আয় করেছিল।
২০২৫ সালে ভারতীয় সিনেমা সেরা উদ্বোধন ‘কুলি’র। ১ দিনে বিশ্বব্যপী ১৫১ কোটি রুপি আয় এ বছর যে কোনো ভারতীয় সিনেমার জন্য সর্বোচ্চ, যা রামচরণ এবং শঙ্করের গেম চেঞ্জারের ৮০ কোটির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জুনিয়র এনটিআর এবং হৃতিক রোশন অভিনীত ‘ওয়ার ২’।
তবে ভারতীয় সিনেমার মধ্যে চতুর্থ সেরা উদ্বোধন ‘কুলি’র দখলে। সবচেয়ে বড় উদ্বোধন নিশ্চিত করা ভারতীয় সিনেমাগুলোর মধ্যে রয়েছে, ‘আরআরআর (২২৩ কোটি রুপি)’, ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি (১৭৮ কোটি)’, এবং ‘সালার (১৫৮ কোটি রুপি)’। বাকিগুলো ‘পুষ্পা ২’, ‘বাহুবলী ২’, এবং ‘কেজিএফ ২’ সবই সিক্যুয়েল সিনেমা।
২০২৫ সালের সর্বোচ্চ আয় করা দক্ষিণী সিনেমা ‘কুলি’ দুই দিনে বিশ্বব্যাপী ২৫০ কোটি আয় করেছে। এর মধ্যে ভারতের বাজার থেকে আয় হয়েছে ১১৮ কোটি রুপি। সঙ্গে এটি অজিত কুমারের ‘গুড ব্যাড আগলি’কেও ছাপিয়ে গিয়েছে, যা ছিল এই বছরের সর্বোচ্চ আয়কারী তামিল সিনেমা। এটি ২৪৮ কোটি রুপি দিয়ে তার বক্স অফিস যাত্রা শেষ করেছিল।
দক্ষিণী সিনেমা হিসেবে সবচেয়ে বড় প্রি-বুকিং হয়েছে ‘কুলি’র। ফলে এটি মুক্তির আগেই বক্স অফিস রেকর্ড ভেঙেছিল। সিনেমাটি তার উদ্বোধনী দিনে ১০৯ কোটি রুপির টিকিট বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছিল, যা যে কোনো তামিল সিনেমার জন্য সর্বোচ্চ আয়।
‘কুলি’ সিনেমাটি মাত্র দুই দিনে ১০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়েছে। যা প্রথম তামিল চলচ্চিত্র হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। রজনীর ‘২.০’ এবং বিজয়ের ‘লিও’ উভয়ই তিন দিনে এটি করেছিল।
‘কুলি’ এখন বিশ্বব্যাপী ৩০০ কোটির দিকে। এবং ভারতের বক্স অফিসে ২০০ কোটির দিকে দ্রুত ছুটছে। এমনকী সিনেমাটি শাহরুখ খানের জওয়ানের চেয়েও দ্রুত ৩০০ কোটির ঘরে পৌঁছাবে। যা পুরো ভারতে সিনেমাটিকে নিয়ে তৈরি ক্রেজের প্রমাণ।
লোকেশ কঙ্গরাজের ‘কুলি’ সিনেমায় রজনীকান্তকে নাম ভূমিকায় দেখা যায়, যেখানে নাগার্জুনা, শ্রুতি হাসান, সৌবিন শাহির এবং উপেন্দ্রর পাশাপাশি আমির খানও একটি কেমিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
