  2. বিনোদন

ফাহমিদা নবীর ‘মেঘলা আকাশ’

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৭ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
ফাহমিদা নবীর ‘মেঘলা আকাশ’
ফাহমিদা নবী। ছবি: সংগৃহীত

বৃষ্টি নিয়ে গান গাইলেন ফাহমিদা নবী। শিরোনাম ‘মেঘলা আকাশ’। ‘মেঘলা আকাশ ভেঙে পড়ে আমার জানালায়, সময়গুলো থমকে যেন যায়’-এমন কথায় গানটি লিখেছেন আব্দুল ও সোহানা দম্পতি। সুর ও সংগীত আয়োজনের পাশাপাশি ফাহমিদা নবীর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠ দিয়েছেন আব্দুল ।

নতুন এ গান নিয়ে ফাহমিদা নবী জানান, আগামী মাসের শুরুতে সিলেটে গানটির ভিডিওর শুটিং করা হবে। এরপর ইউটিউবে প্রকাশ করা হবে ভিডিওসহ গানটি।

ফাহমিদা নবীর ‘মেঘলা আকাশ’

আরও পড়ুন:

ফাহমিদা নবী বলেন, ‘এর আগেও আমি বৃষ্টি নিয়ে গান গেয়েছি। কিন্তু আব্দুল ও সোহানার লেখা গানটি এত বেশি ভালো লেগেছে, যা ভাষায় প্রকাশের নয়। গানের কথা ও সুরের এত চমৎকার মেলবন্ধন আগে আমার কোনো বৃষ্টির গানে পাইনি। গানটি নিয়ে আমি ভীষণ আশাবাদী ও উচ্ছ্বসিত।’

ফাহমিদা নবীর কণ্ঠে সর্বশেষ প্রকাশিত হয়েছে ‘বন্ধু হারিয়ে গেল’ শিরোনামের গানটি। এ গানের সুর করেছিলেন প্রয়াত বর্ণ চক্রবর্ত্তী। নিজের সুর করা নতুন গান নিয়েও কাজ করছেন ফাহমিদা নবী। শিগগির গানগুলো একে একে প্রকাশ করবেন ইউটিউবে।

এমআই/এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

জুতার হিল ভেঙে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন অভিনেত্রী

জুতার হিল ভেঙে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন অভিনেত্রী

হলিউড
মেয়েদের যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ব্যবহার করা হয়েছে

মেয়েদের যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ব্যবহার করা হয়েছে

গান
যেসব আয়োজন থাকছে আজকের ‘ইত্যাদি’তে

যেসব আয়োজন থাকছে আজকের ‘ইত্যাদি’তে

হানিফ-সংকেত