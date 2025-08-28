জুতার হিল ভেঙে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন অভিনেত্রী

জুতার হিল ভেঙে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন অভিনেত্রী
হলিউড অভিনেত্রী অ্যান হ্যাথাওয়ে ‘দ্য ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা ২’ ছবির শুটিং করছেন। শুটিং চলাকালীন হঠাৎ তিনি পড়ে যান সিঁড়ি থেকে। এর কারণ ছিল তার জুতার ভাঙা হিল। ঘটনাটি ঘটে নিউইয়র্ক শহরে। ঘটনার সময় হ্যাথাওয়ে পরেছিলেন হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো প্লিটেড স্কার্ট। তার উপর পাতলা প্লেড ডিজাইনের শার্ট ও কালো ট্যাংক টপ।
পায়ে ছিল লম্বা স্ট্র্যাপি হিল। সেই হিলের একটি ভেঙে যাওয়াতেই তিনি হঠাৎ পা ফসকে নিচে পড়ে যান।
তবে পড়ে গেলেও তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ান। কোনো আঘাত পাননি। হাতে থাকা অর্ধেক বেইগেল ধরে হেসে বলেন, ‘আমি ঠিক আছি!’ এরপর সহকর্মীদের জড়িয়ে ধরেন এবং শুটিং আবার শুরু হয়। এটি একটি স্ক্রিপ্টেড দৃশ্য ছিল কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়।
২০০৬ সালের প্রথম কিস্তির পর নতুন গল্প নিয়ে ফিরছে ‘দ্য ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা ২’। এতে আবারও ফিরছেন অ্যান হ্যাথওয়ে। তার সঙ্গে দেখা যাবে আগের পর্বের মেরিল স্ট্রিপ, এমিলি ব্লান্ট এবং স্ট্যানলি টুচিকেও। নতুন সিক্যুয়েলে যুক্ত হয়েছেন লুসি লিউ, জাস্টিন থেরক্স, পলিন শালামে, সিমোন অ্যাশলি, কেনেথ ব্রানাহ, ক্যালেব হেরনসহ আরও একঝাঁক তারকা।
প্রসঙ্গত, মূল ছবিটি তৈরি হয়েছিল লরেন ওয়েসবার্গারের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে। তিনি ছিলেন ফ্যাশন ম্যাগাজিন ভোগ-এর সাবেক প্রধান সম্পাদক আনা উইন্টোরের সহকারী। আনা উইন্টোর সম্প্রতি ৩৭ বছর পর ম্যাগাজিনটির প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।
নতুন এই ছবিটি ২০২৬ সালের ১ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
