বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন রাশমিকা

বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন রাশমিকা
দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় তারকা রাশমিকা মন্দানা ও বিজয় দেবরকোন্ডার বিয়ে নিয়ে নতুন করে জল্পনা ছড়িয়েছিল। শোনা গিয়েছিল, আজ (২ ফেব্রুয়ারি) উদয়পুরে গাঁটছড়া বাঁধছেন এই জুটি। তবে সেই খবরকে ভুয়া বলে নিজেই পরিষ্কার করে দিলেন রাশমিকা।
সংবাদমাধ্যমকে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ২ ফেব্রুয়ারি তাদের বিয়ে হচ্ছে না। এরপরই আবার সামনে আসে আগের শোনা একটি সম্ভাব্য তারিখ-ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখ। অনুরাগীদের একাংশের বিশ্বাস, ওই দিনই নাকি বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতে পারে। যদিও এ বিষয়ে এখনো সরাসরি কিছু নিশ্চিত করেননি রাশমিকা বা বিজয় কেউই।
গুঞ্জন রয়েছে, রাজস্থানের উদয়পুরেই বসতে পারে বিয়ের আসর। তবে অনুষ্ঠান হবে একেবারেই ঘরোয়া পরিবেশে। দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য ও আত্মীয়স্বজনরাই মূলত উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। বিনোদন দুনিয়া থেকে হাতেগোনা কয়েকজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। শান্তিপূর্ণভাবে বিয়ের সব রীতি সম্পন্ন করতে চান এই জুটি। তাই সংবাদমাধ্যম ও আলোকচিত্রীদের ভিড় এড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।
তবে বিয়ের পর প্রীতিভোজে থাকবে খানিক জাঁকজমক। হায়দরাবাদে আয়োজন করা হতে পারে সেই সংবর্ধনার অনুষ্ঠান। সেখানে বিনোদন জগতের একাধিক তারকার উপস্থিতির সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে।
গত বছরের অক্টোবরে রাশমিকা ও বিজয়ের বাগদানের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। দাবি করা হয়, পারিবারিক আবহে গোপনেই আংটি বদল সেরেছেন তারা। সে সময় এক সাক্ষাৎকারে রাশমিকা বলেছিলেন, ‘বিয়ে নিয়ে আমি কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করব না। যখন বলার সময় হবে, আমরা নিজেরাই জানাব।’
ব্যক্তিগত জীবনে কাজের আলোচনা প্রসঙ্গেও খোলামেলা কথা বলেছিলেন অভিনেত্রী। তার ভাষায়, ‘বাড়িতে আমি কাজ নিয়ে খুব একটা আলোচনা করি না। অন্তত ৮০ শতাংশ সময় কাজের কথা বলি না। তবে কাজের জায়গায় কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কথা বলি এবং সাহায্যও চাই। আমি কাজে সবসময় ১০০ শতাংশ দিই। কিন্তু বাড়ি ফিরে আমি শুধু পরিবারের মানুষ।
আরও পড়ুন:
দুই দিনে কত আয় করলো রানি মুখার্জির নতুন সিনেমা
সাই পল্লবী বাদ, ধানুশের নতুন নায়িকা শ্রীলিলা
সব মিলিয়ে, বিয়ের নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি এখনও। তবে ২ ফেব্রুয়ারির খবর যে সত্য নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাশমিকা নিজেই। এখন ভক্তদের নজর ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে।
এমএমএফ