অভিমান ভেঙে স্ত্রীকে নিয়ে কাজে ফিরলেন হিরো আলম

অভিমান ভেঙে স্ত্রীকে নিয়ে কাজে ফিরলেন হিরো আলম
কয়েক মাস ধরে চলা মান-অভিমান ভুলে একসাথে কাজে ফিরলেন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও অভিনেতা হিরো আলম এবং তার স্ত্রী রিয়া মনি। গাজীপুরের কাপাসিয়ার পদ্ম বিলে তারা অংশ নেন নতুন সিনেমা ‘আইলা চোরা’-এর একটি গানের শুটিংয়ে।
দীর্ঘদিন একসাথে কোনো কাজে দেখা না গেলেও এবার একসাথে পর্দায় ফিরছেন এই দম্পতি। সম্প্রতি তাদের মধ্যে পারিবারিক কিছু বিষয় নিয়ে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। তবে সব সমস্যা দূরে রেখে আবারও একসঙ্গে কাজে ফিরলেন তারা।
হিরো আলম বলেন, ‘রিয়া আর আমার মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ছিল। কিন্তু একসাথে কাজ করতে গিয়েই অনেককিছু ঠিক হয়ে যায়। এখন সিনেমার গানের শুটিং চলছে। নতুন সিনেমার এই গানটা আমাদের জন্য খুব স্পেশাল।’
রিয়া মনি বলেন, ‘মান-অভিমান থাকলেও কাজের জায়গায় আমরা সবসময় পেশাদার। আবার একসাথে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পেরে ভালো লাগছে। দর্শকদের জন্য এটা একটা সারপ্রাইজ হতে যাচ্ছে।’
পরিচালক জানান, এই গানের মাধ্যমে শুধু একটি সিনেমার দৃশ্য নয় বরং একটি সম্পর্কের নতুন শুরুও তুলে ধরা হয়েছে। গানের শুটিংয়ে স্থানীয় জনসাধারণের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো।
শাওন আশরাফ পরিচালিত ‘আইল্লা চোরা’ আরও অভিনয় করেছেন চিত্রনায়িকা একা, চিত্রনায়িকা নিশু, কাজী হায়াৎ, আনোয়ার সিরাজী, পীরজাদা হারুন, জ্যাকি, গাংগুয়া, আইরিন, পরান, এবিএম সোহেল রশিদ, অলি, অলিসহ অনেকেই। সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী বছর।
এমআই/এলআইএ/এএসএম