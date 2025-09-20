ঢাকায় হানিয়া আমির
খোঁপায় গুঁজেছেন ফুল, পথে পথে ঘুরে খেলেন ফুচকা-ঝালমুড়ি
পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির গত বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় পৌঁছেছেন। এই তারকা নিজেই তার ফেসবুক পেজে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সানসিল্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে তার ঢাকায় এসে। এখানে তিনি পণ্যটির নতুন প্রচারণা কার্যক্রমে অংশ নেবেন।
প্রথমবার ঢাকায় নেমেই তিনি দুই দেশের পতাকা ক্যাপশনে দিয়ে কিছু ছবি পোস্ট করেন। সেই পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। তিনি বাংলায় বাংলাদেশিদের সালাম দিয়ে পোস্ট করেছেন ছবি ও ভিডিও। সেগুলোও নেটিজেনদের নজর কেড়েছে।
রাজধানীর একটি আন্তর্জাতিক হোটেলে উঠেছেন হানিয়া। সেখান ওঠার পরই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ছবি পোস্ট করেছেন যা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। একটি ছবিতে দেখা গেছে, হানিয়া তার খোঁপায় গুঁজেছেন ফুল। কেউ একজন তার খোঁপায় ফুলগুলো গুঁজে দিচ্ছেন। সেটি তিনি বেশ উপভোগ করছেন অভিনেত্রী।
পরের দিন শুক্রবার ঢাকার পথে পথে ঘুরে খেলেন ফুচকা-ঝালমুড়ি। দিনভর তিনি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাকে দেখা গেছে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিলে, যেখানে ইতিহাস আর সৌন্দর্য দুইটাই তিনি উপভোগ করেছেন। শুধু তাতেই শেষ হয়নি, পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ফুটপাথের দোকান থেকে খেয়েছেন ফুচকা ও ঝালমুড়ি। মাটির কাপে নিয়েছেন সর দেয়া দুধের চায়েরও স্বাদ।
হানিয়ার সঙ্গে ঢাকার এই ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রাফসান দ্য ছোটভাইসহ আরও অনেকে। ঢাকার সৌন্দর্য ও স্থানীয় খাবারের মজা ভোগ করতে দেখা হানিয়ার ছবি ও ভিডিওগুলো মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা তৈরি করেছে।
মায়া ছড়ানো হাসি, খোলা মনের সাবলীল আচরণ আর ঢাকার রঙিন পরিবেশের সঙ্গে মিশে হানিয়া আমির যেন বাংলাদেশের মানুষের আপন হয়ে উঠতে চাইলেন।
প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীদের একজন হানিয়া। তিনি ধারাবাহিকের প্রতি পর্বের জন্য প্রায় তিন লাখ রুপি পারিশ্রমিক পান। জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় পারিশ্রমিকও বেড়েছে। বর্তমানে চার লাখ রুপি পারিশ্রমিক নেন। তার মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৪৩ কোটি রুপি। ২৮ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে অনুসারীর সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখের বেশি।
২০১৬ সালে ‘জনান’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক ঘটে হানিয়ার। এক দশকের ক্যারিয়ারে ‘মেরে হামসাফার’, ‘ফেইরি টেল’, ‘দিলরুবা’, ‘আনা’, ‘কাভি মে কাভি তুম’–এর মতো ধারাবাহিকে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি।
