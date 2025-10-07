দ্য রক ও ডিক্যাপ্রিওকে পেছনে ফেলে বক্স অফিসের শীর্ষে টেলর সুইফট
বিশ্বজুড়ে স্টেডিয়াম কাঁপানো গায়িকা টেলর সুইফট এবার বড় পর্দাতেও দেখালেন নিজের দাপট। তার নতুন থিয়েটার প্রজেক্ট ‘দ্য রিলিজ পার্টি অব এ শোগার্ল’ মুক্তি পেয়েছে। এটি বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছে। ডোয়াইন জনসন ও লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওদের মতো তারকাদের পেছনে ফেলে সপ্তাহ শেষে আয়ের শীর্ষে রইলেন টেলর সুইফট।
মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তেই সিনেমাটি যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বাজারে আয় করেছে ৩৩ মিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আরও ১৩ মিলিয়ন যোগ হয়ে এর মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৪৬ মিলিয়ন ডলার।
অন্যদিকে, ‘দ্য রক’খ্যাত তারকা ডোয়াইন জনসনের নতুন সিনেমা ‘দ্য স্ম্যাশিং মেশিন’ বক্স অফিসে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। তিন হাজারের বেশি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেও ছবিটি আয় করেছে মাত্র ৬ মিলিয়ন ডলার। এটি প্রত্যাশার চেয়েও অনেক কম। ৫০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে নির্মিত এই ছবিতে জনসন অভিনয় করেছেন এক রেসলার ও ইউএফসি চ্যাম্পিয়নের জীবনের নাটকীয় গল্পে। ছবিটি সমালোচকদের প্রশংসা পেলেও দর্শকের আগ্রহ তেমন দেখা যাচ্ছে না।
মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ঘোষণা দেওয়া এই প্রজেক্টের বিশেষ কোনো প্রচারণা ছিল না। মূলত টেলর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের মধ্যে খবরটি ছড়িয়ে দেন। এই ছবিটি প্রচলিত কোনো সিনেমা নয়। এটি ৮৯ মিনিটের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। সেখানে দেখা যাচ্ছে তার নতুন অ্যালবামের মিউজিক ভিডিও ও পর্দার পেছনের নানা মুহূর্ত।
এএমসি থিয়েটার চেইনের প্রধান অ্যাডাম অ্যারন বলেন, ‘টেলর সুইফট আবার প্রমাণ করলেন বড় পর্দাতেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার এই উদ্যোগ পুরো থিয়েটার ইন্ডাস্ট্রির জন্য দারুণ এক উৎসব হয়ে এসেছে।’
টেলর সুইফটের পর বক্স অফিসে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ‘টাইটানিক’ তারকা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। তার সিনেমা ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার আনাদার’ বেশ ভালোই ব্যবসা করছে। ছবিটি সপ্তাহ শেষে ঘরে তুলেছে ১০.৩ মিলিয়ন ডলার।
