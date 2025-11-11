জুবিনকে ছাড়া কেমন আছেন তার বৃদ্ধ বাবা ও স্ত্রী

জুবিনকে ছাড়া কেমন আছেন তার বৃদ্ধ বাবা ও স্ত্রী
আসামে শোকের আবহ এখনো কাটেনি। সংগীতের সেই ‘ভূমিপুত্র’ জুবিন গার্গ নেই, কিন্তু তার স্মৃতি আজও প্রতিটি গানে, প্রতিটি মুখে। বন্ধু জোজো মুখোপাধ্যায় গিয়ে দেখেছেন, শুধু ভক্তরাই নয়-জুবিনের পরিবারও আজ ভেঙে পড়েছে শোকে।
সম্প্রতি ভারতের উত্তরবঙ্গে নিজের প্রয়াত শাশুড়িকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সেখান থেকে সরাসরি উড়ে যান আসামে গায়িকা জোজো। গিয়ে দেখা করেন জুবিনের বাবা ও স্ত্রী গরিমা গার্গ শইকীয়ার সঙ্গে। চোখে-মুখে তখনও শোকের ছায়া।
জোজোর ভাষায়, “জুবিনের বাবা আগেই অসুস্থ ছিলেন। এখন ছেলের মৃত্যুর পর আরও ভেঙে পড়েছেন। কথা বলার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছেন। স্থবির হয়ে গিয়েছেন তিনি।”
গায়িকা জানান, গরিমাও এখন হাসপাতালে ভর্তি। মানসিকভাবে তিনি ভীষণ বিপর্যস্ত। জোজোর অভিমান, “গরিমা যদি সিঙ্গাপুরে জুবিনের সঙ্গে থাকতেন, তাহলে হয়তো এমনটা হতো না। জুবিন তো সারারাত জেগে গান বাঁধত, সকালে বিশ্রাম নিত। সেই বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ওকে জলের নিচে নিয়ে যাওয়া হলো কেন?”
জোজো বলেন, “অসম এখনো ভুলতে পারেনি তাদের প্রিয় শিল্পীকে। তার সমাধিস্থল এখন যেন এক তীর্থস্থান। বাইরে বিক্রি হচ্ছে ফুল আর গামোছা, মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন শ্রদ্ধা জানাতে। স্কুল, কলেজ, অনুষ্ঠান-সবখানেই জুবিনকে স্মরণ করা হচ্ছে।”
বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জোজো মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, “প্রতি বছর যেন জুবিনের নামে একটা উৎসব হয়। এভাবেই বেঁচে থাকুন আমাদের প্রিয় শিল্পী।”
বন্ধুর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে গায়িকার গলায় ঝরে পড়ে কান্না, “জুবিন ছিল একেবারে অন্য রকম মানুষ। উদার, প্রাণবন্ত। নিজের জন্মদিন ভুলে অন্যের আনন্দে মেতে উঠত। আজও মনে হয়-ও যদি থাকত, দুনিয়াটা হয়তো একটু আলাদা হতো।”
