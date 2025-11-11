সানি-ববির মা ও ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী কে, কোথায় আছেন

সানি-ববির মা ও ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী কে, কোথায় আছেন
বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। ব্যক্তি জীবনে দুই স্ত্রী রয়েছে তার। একজন নন্দিত অভিনেত্রী হেমা মালিনি। অন্যজন প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর। তিনি জনপ্রিয় অভিনেতা সানি দেওল ও ববি দেওলের মা।
ধর্মেন্দ্র আছেন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। বর্তমানে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বলিউডে। সোমবার দিনজুড়ে গুজব ছড়ায়, ধর্মেন্দ্র নাকি ভেন্টিলেশনে আছেন। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি সুস্থ আছেন এবং চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
তাকে দেখতে হাসপাতালে ভিড় করছেন বলিউডের অনেক তারকারা। পাশে আছেন দ্বিতীয় স্ত্রী হেমা মালিনী ও সন্তানেরা। তবে প্রথম স্ত্রীর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। জানা যায়নি, তিনি স্বামীকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন কিনা।
মায়ের সঙ্গে সানি ও ববি দেওল
মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। তার স্ত্রী প্রকাশের বয়স তখন আরও কম। কিশোরী স্ত্রীকে নিয়ে বেশ সুখেই কেটেছে অভিনেতার দাম্পত্য জীবন। জানা যায়, হেমা মালিনিকে বিয়ের পরও ডিভোর্স হয়নি তাদের। ধর্মেন্দ্র ও প্রকাশ দম্পতির আছে চার সন্তান। তার মধ্যে দুই পুত্র সানি দেওল ও ববি দেওলও বলিউডের দুই সুপারস্টার।
অন্য দুই মেয়ে বিজেতা দেওল ও অজিতা দেওল অবশ্য সিনেমায় আসেননি। তারা গৃহবধু হিসেবেই বাস করছেন মুম্বাইয়ে। জানা গেছে, প্রকাশ কৌরও মুম্বাইয়েই থাকেন। দুই ছেলের পরিবারের সঙ্গে কাটে তার সময়। তিনিও বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছেন।
১৯৮০ সালে চার সন্তানের জনক হয়েও অভিনেত্রী হেমা মালিনিকে বিয়ে করেন ধর্মেন্দ্র। সেসময় এই বিয়ে নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়। তবে স্বামীর পাশেই ছিলেন প্রথম স্ত্রী প্রকাশ। শোনা যায়, হেমার সঙ্গে আজও তার সম্পর্কটা বন্ধুত্বের।
