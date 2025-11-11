অমিতাভের আগে ধর্মেন্দ্রর প্রেমে পড়েছিলেন জয়া বচ্চন

অমিতাভের আগে ধর্মেন্দ্রর প্রেমে পড়েছিলেন জয়া বচ্চন
বলিউডের ‘হি-ম্যান’ নামে খ্যাত ধর্মেন্দ্র বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এই সময়ই পুরোনো এক গল্প ফের সামনে এসেছে। সেখানে জয়া বচ্চন স্বীকার করেন, তিনি একসময় ধর্মেন্দ্রের প্রেমে পড়েছিলেন।
অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে বিবাহের আগেই জয়াভাদুরী (বর্তমানে জয়া বচ্চন) ছিলেন ধর্মেন্দ্রর ভক্ত। ১৯৭১ সালের ‘গুড্ডি’ ছবির মাধ্যমে প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করেন দু’জন। শুটিংয়ের সময় থেকেই নায়কের প্রতি গভীর মুগ্ধতা তৈরি হয় জয়ার মনে।
২০০৭ সালে কফি উইথ করণ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন জয়া বচ্চন ও হেমা মালিনী। সেখানেই জয়া অকপটে বলেন, ‘আমি ধর্মেন্দ্রকে প্রথমবার দেখে এতটাই নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম যে কী বলব বুঝতে পারিনি। তিনি দেখতে ছিলেন যেন একদম গ্রিক দেবতার মতো। আমি তো ভাবতাম, ‘শোলে’ ছবিতে বাসন্তীর চরিত্রটা আমার করা উচিত ছিল। কারণ আমি ধর্মেন্দ্রকে ভালোবাসতাম।’
এই স্বীকারোক্তির সময় পাশে বসা হেমা মালিনী হাসি মুখেই শুনছিলেন জয়ার কথা।
পরে এক সাক্ষাৎকারে ধর্মেন্দ্রকেও এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি হেসে বলেন, ‘জয়ার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা থেকেই ওসব কথা বলেছিল। আমরা অনেক বছর ধরে একে অপরকে চিনি। ‘শোলে’ ছবির শুটিংয়ের দিনগুলো আজও ভুলতে পারি না।’
‘গুড্ডি’ ছবির পর ধর্মেন্দ্র ও জয়া একসঙ্গে অভিনয় করেছেন ‘মিলি’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘শোলে’ এবং সর্বশেষ ‘রকি অউর রানিকি প্রেম কাহানি’ ছবিতে।
বর্তমানে ৮৯ বছর বয়সী ধর্মেন্দ্র চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন ভক্তরা।
