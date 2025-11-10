  2. বিনোদন

যে কারণে ফোন ব্যবহার ছেড়েছেন হলিউডের এই অভিনেতা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
যে কারণে ফোন ব্যবহার ছেড়েছেন হলিউডের এই অভিনেতা
অ্যারন পল। ছবি: সংগৃহীত

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে যেখানে মানুষ ক্ষণিকের আনন্দও ক্যামেরাবন্দি না করে থাকতে পারে না, সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হাঁটলেন হলিউড তারকা অ্যারন পল। পরিবার, বিশেষ করে মেয়েকে সময় দিতে গিয়ে স্মার্টফোন ব্যবহার প্রায় একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’–এর এক আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ তুলে ধরেন ‘ব্রেকিং ব্যাড’ খ্যাত এই অভিনেতা। সিরিজটিতে জেসি পিঙ্কম্যান চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পান অ্যারন।

অ্যারন জানান, তার মেয়ের বয়স যখন মাত্র ছয় বছর, একদিন মেয়ে দৌড়ে এসে কিছু বলতে চেয়েছিল বাবাকে। কিন্তু তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন একটি ই-মেইল পাঠাতে। মেয়ের প্রশ্নে কোনো সাড়া না পেয়ে শিশুটি চুপচাপ সরে যায়। আর সেই মুহূর্তেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারেন তিনি।

অভিনেতা বলেন, “আমি ফোন রেখে মেয়ের কাছে যাই এবং বলি- আমি দুঃখিত। এখন থেকে যখন তোমার সঙ্গে থাকব, তখন ফোন ব্যবহার করব না।” মেয়ের মুখে তখন শুধু একটি শব্দ- ‘সত্যি?’

অ্যারনের ভাষায়, “ওর সেই প্রতিক্রিয়া আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিই, মেয়ের সামনে আর কখনো ফোন ব্যবহার করব না।”

নিজের জীবনের এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আরও যোগ করেন, “প্রযুক্তি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, না আপনি প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন- সেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় নিজেকেই।”

