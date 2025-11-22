  2. বিনোদন

মারা গেছেন সোহেল রানা ও রুবেলের ভাই প্রযোজক কামাল পারভেজ

প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
বীর মুক্তিযোদ্ধা, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও অভিনেতা কামাল পারভেজ মারা গেছেন। ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) ভোরে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। কামাল পারভেজ ছিলেন চিত্রনায়ক সোহেল রানা ও রুবেলের ভাই।

তার মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত করেন সোহেল রানার পুত্র মাশরুর পারভেজ।

মাশরুর জানান, কামাল পারভেজ স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ আত্মীয়স্বজন এবং অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

তিনি বলেন, ‘বেশ কিছুদিন ধরেই চাচ্চু অসুস্থ ছিলেন। গতকাল শুক্রবার সকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে আইসিইউতে নেওয়া হয়। এরপর আরও অবনতি হলে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। সেখানেই মারা যান তিনি। উনার জন্য দোয়া চাই সবার কাছে।’

মাশরুর পারভেজ আরও জানিয়েছেন, উত্তরা পাঁচ নম্বর সেক্টর জামে মসজিদে আজ বাদ জোহর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাকে মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে।

চিত্রনায়ক সোহেল রানা ও রুবেলরা পাঁচ ভাই। তাদের মধ্যে কামাল পারভেজ তৃতীয়। সব ভাইয়ের পারিবারিক নাম মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানা), জুয়েল পারভেজ, নেহাল পারভেজ ও মাসুম পারভেজ (রুবেল)।

চলচ্চিত্র জগতে কামাল পারভেজ ‘বিশ্বপ্রেমিক’, ‘বীরপুরুষ’, ‘আমি শাহেনশাহ’, ‘খুনের পরিণাম’ এবং ‘চারদিকে অন্ধকার’ ছবির প্রযোজক ছিলেন। ‘বীরপুরুষ’ ছবিতে তিন ভাই সোহেল রানা, রুবেল ও কামাল পারভেজ একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

