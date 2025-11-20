১০০ বিলিয়ন আয় করা প্রথম জাপানি সিনেমাটি কি দেখেছেন

১০০ বিলিয়ন আয় করা প্রথম জাপানি সিনেমাটি কি দেখেছেন
বিশ্বব্যাপী সিনেমাটি ১০০ বিলিয়ন ইয়েনেরও বেশি আয় করেছে। এর মধ্য দিয়ে তৈরি করেছে ইতিহাস। প্রথম জাপানি সিনেমা হিসেবে এত বিপুল আয়ের রেকর্ড গড়েছে এ সিনেমা। বলছি ‘ডেমন স্লেয়ার’র কথা। গেল সোমবার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যনিপ্লেক্স ও তোহো এ তথ্য নিশ্চিত করেছে যে, ‘ডেমন স্লেয়ার’ ১০০ বিলিয়ন ইয়েনেরও বেশি আয় করা প্রথম জাপানি সিনেমা।
‘ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল - পার্ট ১’ তলোয়ারবাজ তানজিরো কামাদোর শেষ লড়াইয়ের গল্পে নির্মিত। দানবদের পরাজিত করে তার বোনকে আবার মানুষে পরিণত করার সংগ্রাম দেখানো হয়েছে এতে। তিন পর্বের পরিকল্পনার প্রথম সিনেমা এটি।
জাপানের বাইরে উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি মুক্তি পায় গত আগস্টে। গত শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) মুক্তি পায় চীনেও। আন্তর্জাতিকভাবে এখন পর্যন্ত ৮ কোটি ৯১ লাখের বেশি দর্শক সিনেমাটি দেখেছেন।
জাপানের বাজারে আয় করা সিনেমা হিসেবে এর অবস্থান দ্বিতীয়। এর আগে করোনার সময় মুক্তি পাওয়া ‘ডেমন স্লেয়ার’ এখনো সে দেশের বক্স অফিসে শীর্ষে রয়েছে। এই নতুন পর্ব ইতোমধ্যেই স্টুডিও জিবলির বিখ্যাত ‘স্পিরিটেড অ্যাওয়ে’ (২০০১)–কে পেছনে ফেলেছে।
কমিকস শিল্পী কোইয়োহারু গোটৌগে লিখেছেন ছবিটির মূল গল্প। পরে উফোটেবল স্টুডিও এটি অ্যানিমেশনে রূপ দেয়। চিত্রায়ণে নতুন মানদণ্ড স্থাপনের জন্য ‘ডেমন স্লেয়ার’ বহুবার আলোচিত হয়েছে।
নতুন সিনেমাটিতে চোখ ধাঁধানো কারুকাজ, দ্রুত গতির যুদ্ধদৃশ্য এবং অসীম তলার রঙিন প্রাসাদ দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।
মোট ২৩ খণ্ডের মাঙ্গা সিরিজ হওয়ায় এটি জাপানের অন্য জনপ্রিয় দীর্ঘ সিরিজগুলোর থেকে আলাদা।
জাপানে অ্যানিমেশন দীর্ঘদিন ধরেই শীর্ষ বিনোদন মাধ্যম। কিন্তু এর জনপ্রিয়তা এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে আরও বেড়েছে। ‘ডেমন স্লেয়ার’ সেই প্রমাণই দিলো।
ছবিটি দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশেও। এটি মুক্তি দিয়েছে স্টার সিনেপ্লেক্স।
