মোদির পা ছুঁয়ে সালাম করে ভাইরাল ঐশ্বরিয়া, ঝড় তুলেছে ভিডিও

মোদির পা ছুঁয়ে সালাম করে ভাইরাল ঐশ্বরিয়া, ঝড় তুলেছে ভিডিও
ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের পুট্টাপার্থিতে শ্রী সত্য সাঁই বাবার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়ে গেল বেশ আড়ম্বরেই। সেই আয়োজনেই উপস্থিত ছিলেন বলিউড তারকা ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। সেখানে দেখা গেল এক বিশেষ দৃশ্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন এই নায়িকা।
মুহূর্তটি ধরা পড়ে এক ভিডিওতে। সেটি ভাইরাল হয়েছে অনলাইনে।
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদির পাশাপাশি ছিলেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারও। পুরো আয়োজন জুড়ে ছিল আধ্যাত্মিকতা, সাংস্কৃতিক গাম্ভীর্য ও বর্ণিল আবহ।
মঞ্চে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ঐশ্বরিয়া বলেন, ‘শ্রী সত্য সাঁই বাবার পবিত্র আগমনের ১০০ বছর পূর্তি আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দেয় ভালবাসা, সেবা ও মানবতার বার্তা। একটাই জাতি। মানবজাতি। একটাই ধর্ম। ভালবাসা। একটাই ভাষা। হৃদয়ের ভাষা। একজনই ঈশ্বর, যিনি সর্বত্র বিরাজমান।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনার অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্যের অপেক্ষায় আছি।’
ঐশ্বরিয়ার মতে, মোদির উপস্থিতি এই আয়োজনকে আরও পবিত্র ও তাৎপর্যময় করে তুলেছে।
শৈশব থেকেই সত্য সাঁই বাবার ভক্ত ঐশ্বরিয়া। তিনি ছিলেন সত্য সাই বাল বিকাশ প্রোগ্রামের ছাত্রীও। সেই সম্পর্কের কথাই আবারও স্মরণ করেন তিনি। বলেন, ‘স্বামীজি সবসময় পাঁচটি ‘ডি’-র কথা বলতেন। শৃঙ্খলা, নিবেদন, ভক্তি, দৃঢ়তা এবং বিবেচনা। অর্থবহ জীবনের জন্য এগুলোই প্রয়োজন।’
