শাহরুখের ছবির নকল শাকিবের ‘সোলজার’, যা বললেন পরিচালক
শুটিং চলাকালেই নকলের অভিযোগে আলোচনায় উঠে এসেছে শাকিব খান অভিনীত নতুন সিনেমা ‘সোলজার’। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার অনলাইনের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, শাহরুখ খানের ‘জাব তাক হ্যায় জান’ ছবির সঙ্গে নাকি মিল রয়েছে ছবিটির গল্পে। সেই সূত্র ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ে নকলের অভিযোগ।
তবে সব অভিযোগ সরাসরি উড়িয়ে দিলেন সিনেমাটির নির্মাতা সাকিব ফাহাদ। তার স্পষ্ট বক্তব্য, ‘সোলজার’ একেবারেই মৌলিক গল্পে নির্মিত হচ্ছে। অন্য কোনো ছবির সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।
আরও পড়ুন
সত্যিই কি সাড়ে ৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিলেন শাকিব খান
ভূমিকম্পের সময় চলছিল শাকিবের শুটিং, আতঙ্কিতদের যা বললেন তিনি
‘জাব তাক হ্যায় জান’ ছবিতে সেনা কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান। সঙ্গে ছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ ও আনুশকা শর্মা। আনুশকা ছিলেন তথ্যচিত্র নির্মাতার চরিত্রে। একইভাবে ‘সোলজার’ ছবিতেও শাকিব খান দেখা দেবেন সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে। তার সঙ্গেও থাকছেন দুই নায়িকা তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ঐশী। ফার্স্ট লুকে তিশার হাতে ক্যামেরা দেখে অনেকেই আনুশকার চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজছেন। সেখান থেকেই শুরু হয় তুলনা।
কিন্তু নির্মাতার ভাষ্য, তুলনা বা অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম নকলের অভিযোগ উঠেছে। এগুলো সত্য নয়। আমরা অরিজিনাল গল্পেই কাজ করছি। যখন ছবিটি পর্দায় দেখবেন, তখনই বুঝবেন অন্য কোনো গল্পের ছায়া নেই।’
মুক্তির বিষয়ে শুটিং শুরুর আগে শোনা গিয়েছিল চলতি বছরই প্রেক্ষাগৃহে আসবে ‘সোলজার’। শাকিব খানও জানিয়েছিলেন ডিসেম্বরেই ছবিটি মুক্তির আশা করছেন। তবে শুটিং শুরু হওয়ার পর আর সময় নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি নির্মাতা। এখনও সুনির্দিষ্ট মুক্তির তারিখ জানানো হয়নি।
এলআইএ/এমএস