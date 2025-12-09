লন্ডনে পড়াশোনা শেষ করলেন কণ্ঠশিল্পী ন্যানসি

লন্ডনে পড়াশোনা শেষ করলেন কণ্ঠশিল্পী ন্যানসি
দেশের সংগীতাঙ্গনের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যানসি। শুধু গানের জগতেই নয়, ব্যক্তিগত পছন্দের ক্ষেত্রেও বরাবরই মনোযোগী তিনি। সেই পছন্দের জায়গাগুলোর একটি হলো ইন্টেরিয়র ডিজাইন। বহুদিন ধরেই ঘর সাজানো-গোছানো এবং নান্দনিক বিন্যাসে তার বিশেষ আগ্রহ।
নেত্রকোনায় নিজের তৈরি ডুপ্লেক্স বাড়িটির ইন্টেরিয়রও তিনি নিজস্ব রুচি ও পরিকল্পনায় করেছেন। যা তার ঘনিষ্ঠজনদের কাছেও প্রশংসা কুঁড়িয়েছে।
নিজের আগ্রহকে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতায় রূপ দিতে গত বছর লন্ডনের সুপরিচিত ন্যাশনাল ডিজাইন একাডেমিতে ইন্টেরিয়র ডিজাইন কোর্সে ভর্তি হন ‘দ্বিধা’, ‘পলাশী থেকে ধানমন্ডি’সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গানের এই শিল্পী। ছয় মাসব্যাপী ডিপ্লোমা কোর্সে অংশ নিতে নিয়মিত লন্ডনে যাওয়া-আসা করতে হয়েছে তাকে। ব্যস্ত কনসার্ট, গান রেকর্ডিং, সংসার দেখাশোনার চাপে কোর্সটি শেষ করা ছিল সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। শিল্পী জানান, তার কোর্সটি এরইমধ্যে শেষ হয়েছে।
বর্তমানে ন্যানসি অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখান থেকে মুঠোফোনে তিনি বলেন, ‘ইন্টেরিয়র ডিজাইন আমাকে ভীষণ টানে। এটি আমার কাছে শুধু সৃজনশীলতার জায়গা নয়, বরং মানসিক প্রশান্তিরও উৎস। গান, পরিবার আর বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝেও কোর্সটি শেষ করতে পেরেছি-এটা আমার জন্য অনেক আনন্দের। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেট হাতে পাব।’
তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে ইন্টেরিয়র ডিজাইন নিয়ে আরও পেশাদারভাবে কাজ করার পরিকল্পনাও আছে তার। যদিও সংগীতই তার প্রথম ভালোবাসা, তবুও ইন্টেরিয়র ডিজাইনে নিজের দক্ষতা ব্যবহার করে ঘরবাড়ি সাজানোর মতো সৃজনশীল কাজ করতে চান ন্যানসি।
সাম্প্রতিক সময়ে ন্যান্সি নতুন গান ও বিভিন্ন স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন।
