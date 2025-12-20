আবারও বড় পর্দায় রিয়াজ-মম জুটির ‘দারুচিনি দ্বীপ’

আবারও বড় পর্দায় রিয়াজ-মম জুটির ‘দারুচিনি দ্বীপ’
ইমপ্রেস টেলিফিল্মের প্রযোজনায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী সিনেমা ‘দারুচিনি দ্বীপ’। ২০০৭ সালে মুক্তির পর তরুণ প্রজন্মের কাছে রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল সিনেমাটি। বড় পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দার দর্শকের কাছেও সমান জনপ্রিয়তা পায় এটি।
তারকাবহুল আলোচিত সেই সিনেমাটিই আবারও বড় পর্দায় দেখার সুযোগ এসেছে।
আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টা ৩০, দুপুর ৩টা ও সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে নারায়ণগঞ্জে সিনেস্কোপ চলবে সিনেমাটি।
আরও পড়ুন
অনেক মৃত্যু, রহস্য ও নতুন জীবন, আসছে কি ‘অ্যাভাটার ৪’
হাদির মরদেহ গ্রহণের ছবি শেয়ার করে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান কনকচাঁপার
নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন তৌকীর আহমেদ। ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই চলচ্চিত্রটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় চলচ্চিত্র বিভাগে পুরস্কার জিতে নেয়ার পাশাপাশি সেরা অভিনেতা ও সেরা অভিনেত্রী বিভাগে পুরস্কার অর্জন করেন যথাক্রমে রিয়াজ ও জাকিয়া বারী মম।
একদল স্বপ্নবাজ তরুণ তরুণীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ভালোবাসার পাশাপাশি সহজ-সরল পারিবারিক জীবনের নানা ঘটনা দেখানো হয় সিনেমার গল্পে। রিয়াজ, মম ছাড়াও চলচ্চিত্রটিতে আরো অভিনয় করেছেন আসাদুজ্জামান নূর, বিন্দু, ইমন, মুনমুন, মোশাররফ করিম প্রমুখ।
এমআই/এলআইএ