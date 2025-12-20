  2. বিনোদন

আবারও বড় পর্দায় রিয়াজ-মম জুটির ‘দারুচিনি দ্বীপ’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৯ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
আবারও বড় পর্দায় রিয়াজ-মম জুটির ‘দারুচিনি দ্বীপ’
‘দারুচিনি দ্বীপ’ সিনেমার পোস্টারে রিয়াজ ও মম

ইমপ্রেস টেলিফিল্মের প্রযোজনায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী সিনেমা ‘দারুচিনি দ্বীপ’। ২০০৭ সালে মুক্তির পর তরুণ প্রজন্মের কাছে রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল সিনেমাটি। বড় পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দার দর্শকের কাছেও সমান জনপ্রিয়তা পায় এটি।

তারকাবহুল আলোচিত সেই সিনেমাটিই আবারও বড় পর্দায় দেখার সুযোগ এসেছে।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টা ৩০, দুপুর ৩টা ও সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে নারায়ণগঞ্জে সিনেস্কোপ চলবে সিনেমাটি।

নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন তৌকীর আহমেদ। ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই চলচ্চিত্রটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় চলচ্চিত্র বিভাগে পুরস্কার জিতে নেয়ার পাশাপাশি সেরা অভিনেতা ও সেরা অভিনেত্রী বিভাগে পুরস্কার অর্জন করেন যথাক্রমে রিয়াজ ও জাকিয়া বারী মম।

একদল স্বপ্নবাজ তরুণ তরুণীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ভালোবাসার পাশাপাশি সহজ-সরল পারিবারিক জীবনের নানা ঘটনা দেখানো হয় সিনেমার গল্পে। রিয়াজ, মম ছাড়াও চলচ্চিত্রটিতে আরো অভিনয় করেছেন আসাদুজ্জামান নূর, বিন্দু, ইমন, মুনমুন, মোশাররফ করিম প্রমুখ।

 

