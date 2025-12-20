  2. বিনোদন

কবি নজরুলের পাশে সমাহিত হাদি, শ্রদ্ধায় বিদায় জানালেন তারকারা

প্রকাশিত: ০৬:০৮ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদি

জুলাই আন্দোলনের অন্যতম সম্মুখসারির সংগঠক ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরীফ ওসমান হাদির চিরবিদায়ে শোকাহত দেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তার দাফনকে ঘিরে আবেগে ভারী হয়ে ওঠে পুরো পরিবেশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ভাসছেন সংস্কৃতি ও বিনোদন অঙ্গনের তারকারা।

২০ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে শহীদ শরীফ ওসমান হাদিকে দাফন করা হয়। জানাজা ও দাফনে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে।

দাফন শেষে নির্মাতা আশফাক নিপুণ এক আবেগঘন বার্তায় লেখেন, ‌‘বিদায় শরীফ ওসমান হাদি। বাংলাদেশের প্রতিটি হৃৎস্পন্দন তোমাকে স্মরণ করবে। তোমার স্বপ্নের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লড়াই আমরা চালিয়ে যাব।’

ছোটপর্দার অভিনেতা রাশেদ সীমান্ত লেখেন, ‘দল বা নেতা-নেত্রীর দাস নয়, দাস হোন দেশের ও বিবেকের। হাদি, আপনার অবর্তমানে আপনি থাকবেন মানুষের হৃদয়ে।’

চলচ্চিত্র নির্মাতা অনন্য মামুনের ভাষায়, ‘হাদি চেয়েছিল কয়েকটা ভোট, পেয়ে গেল পুরো দেশ। এটাই বীরদের গল্প।’

নামাজে জানাজার একটি ছবি শেয়ার করে অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ লেখেন, ‘আপনি জিতে গেছেন হাদি। বলেছিলেন ৫০০ ভোট পেলেও আলহামদুলিল্লাহ। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাজনীতি হোক মানুষের অধিকারের জন্য। আল্লাহ আপনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।’

নির্মাতা ও অভিনেতা শরাফ আহমেদ জীবন লেখেন, ‘একটা ভোটের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, আর আজ গোটা দেশের হৃদয় জিতে নিয়েছেন। বিদায় হে চির বিপ্লবী।’

নাট্যনির্মাতা মাবরুর রশিদ বান্না আবেগাপ্লুত হয়ে লেখেন, ‘আমি ভাগ্যবান, ওসমান হাদির ভাই।’

কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও অভিনেতা মাসরুর ইনান লিখেছেন, ‘লাখো মানুষের দোয়ায় আজ শুধু তুমি। এর চেয়ে সুন্দর কিছু হয় না।’

এছাড়া সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয় দম্পতি বাংলাদেশি হাবিব ও বেলারুশের নাতালিয়া লেখেন, ‘যাকে বলা হয়েছিল ৫০০ ভোটও পাবে না, তার জানাজায় ইতিহাসের অন্যতম বড় উপস্থিতি। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। হাদি, বাংলাদেশ তোমাকে অনেক দিন মনে রাখবে।’

 

