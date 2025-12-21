দুই বছর পর মক্কায় হলো বাবা-ছেলের দেখা, কাঁদলেন ওমর সানি

দুই বছর পর মক্কায় হলো বাবা-ছেলের দেখা, কাঁদলেন ওমর সানি
দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে পবিত্র ভূমি মক্কায় এক হলো বাবা-ছেলের পথ। দুই বছর আলাদা থাকার পর ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগে ভেঙে পড়লেন নব্বই দশকের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ওমর সানি। একসঙ্গে ওমরাহ পালন করে স্মরণীয় করে রাখলেন জীবনের বিশেষ এই মুহূর্ত।
বাংলাদেশে থাকলেও ওমর সানীর পরিবার ছড়িয়ে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে। স্ত্রী অভিনেত্রী মৌসুমী যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন কন্যা ফাইজাকে নিয়ে। আর একমাত্র ছেলে ফারদিন এহসান কর্মসূত্রে থাকেন দুবাইয়ে। দীর্ঘ সময় পরিবারের সদস্যদের আলাদা থাকা ছিল সানির জীবনের এক বড় শূন্যতা।
সম্প্রতি ব্যবসায়িক কাজে সৌদি আরবের জেদ্দায় যান ফারদিন। একই সময়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন ওমর সানি। কাকতালীয় এই সফরেই দুই বছর পর মুখোমুখি হন বাবা ও ছেলে। এরপর তারা একসঙ্গে পবিত্র ওমরাহ পালন করেন।
এই আবেগঘন সাক্ষাতের মুহূর্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগ করে নেন ওমর সানি। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, ছেলেকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন অভিনেতা। তিনি বলেন, ‘আমার ছেলে ফারদিন দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশের বাইরে। জেদ্দায় ওর সঙ্গে দেখা হলো। লাভ ইউ বাবা। তোর চোখের পানি আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে।’
ছেলের জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়ে তিনি আরও বলেন, ‘ও ওমরাহ করতে এসেছে। আল্লাহ যেন ওকে সবসময় সুস্থ ও নিরাপদ রাখেন।’
এই মিলনের খবরে নেটিজেনরাও আবেগাপ্লুত। বাবা-ছেলের ভালোবাসা আর একসঙ্গে ইবাদতের মুহূর্ত ঘিরে প্রশংসা ও শুভকামনায় ভাসছেন তারা।
ওমর সানী জানান, বাবা-ছেলের একসঙ্গে তোলা ছবি স্ত্রী মৌসুমীর কাছে পাঠানো হলে তিনিও আবেগ সামলাতে পারেননি। ছেলেকে খুব মিস করছেন জানিয়ে মৌসুমী কান্নায় ভেঙে পড়েন বলেও জানান অভিনেতা।
