  2. বিনোদন

জানা গেল কবে হবে আতিফ আসলামের স্থগিত কনসার্ট

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
জানা গেল কবে হবে আতিফ আসলামের স্থগিত কনসার্ট
সুখবর দিয়েছেন আতিফ আসলাম

ঢাকায় গত ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের কনসার্ট। সেটি পরে স্থগিত হয়ে যায়। অনেকে অগ্রিম টিকিট কেটে রেখেছিলেন কনসার্ট উপভোগ করবেন বলে। স্থগিতের খবরে তাই তারা ছিলেন হতাশ।

তবে কনসার্ট স্থগিত হলেও পুরোপুরি বাতিল হয়নি বলে সুখবর দিয়েছেন গায়ক নিজেই। নির্বাচনের পর নতুন তারিখে কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে।

গায়ক বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ফটোকার্ড প্রকাশ করে জানিয়েছেন, ঢাকার স্থগিত কনসার্টটি আবার আয়োজন করা হবে। আগের টিকিটগুলো আগামী কনসার্টে বহাল থাকবে।

আরও পড়ুন
অনেক মৃত্যু, রহস্য ও নতুন জীবন, আসছে কি ‘অ্যাভাটার ৪’
জেমস বন্ড নিয়ে নেটফ্লিক্সে বড় চমক

আয়োজক প্রতিষ্ঠান ‘মেইন স্টেজ’ও গায়কের পোস্ট শেয়ার করে জানিয়েছে, জাতীয় নির্বাচনের পর কনসার্টের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে। যারা আগের টিকিট কিনেছিলেন, তারা চাইলে সেটি ব্যবহার করে নতুন কনসার্ট উপভোগ করতে পারবেন। নতুন তারিখে অংশ নিতে না চাওয়ার ক্ষেত্রে টিকিটের জন্য রিফান্ডের সুযোগও থাকবে।

মেইন স্টেজ জানায়, যারা রিফান্ড চান, তারা ২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ১০ কর্মদিবসের সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। একবার রিফান্ড প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট টিকিট স্থায়ীভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং সেটি পুনরায় ব্যবহার, বিক্রি বা স্থানান্তর করা যাবে না।

নতুন তারিখ ও রিফান্ডের আবেদন সংক্রান্ত বিস্তারিত লিংক পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করা হবে।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

হাদির আসনে প্রার্থী হচ্ছেন মেঘনা আলম

হাদির আসনে প্রার্থী হচ্ছেন মেঘনা আলম

২০২৬ সালে বলিউডে বিশাল বাজেটের যেসব সিনেমা আসছে

২০২৬ সালে বলিউডে বিশাল বাজেটের যেসব সিনেমা আসছে

১ হাজার কোটির পথে ‘ধুরন্ধর’

১ হাজার কোটির পথে ‘ধুরন্ধর’