হঠাৎ যে কারণে বাংলা শিখছেন সাইফ আলী খান
বলিউডের নবাব’খ্যাত সাইফ আলী খানকে এবার দেখা যাচ্ছে একেবারে ভিন্ন প্রস্তুতিতে। ক্যামেরার আলো, শুটিংয়ের ব্যস্ততা আর প্রিমিয়ারের দুনিয়া থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে তিনি ডুব দিচ্ছেন ভাষার জগতে। হঠাৎ করেই কেন বাংলা শেখার সিদ্ধান্ত নিলেন সাইফ- এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ভক্তমহলে।
মা শর্মিলা ঠাকুর বঙ্গকন্যা, ঠাকুর পরিবারের উত্তরসূরি। সেই সূত্রে বাংলার সঙ্গে সাইফ আলী খানের রক্তের সম্পর্ক থাকলেও পতৌদি পরিবারে বাংলা ভাষাচর্চা খুব একটা চোখে পড়েনি। তবে এবার নিজেই উদ্যোগী হয়ে বাংলা শেখার পথে হাঁটছেন অভিনেতা।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সাইফ জানান, আগামী কয়েক মাস তিনি শুটিং থেকে সম্পূর্ণ বিরতি নিচ্ছেন। এই সময়টুকু তিনি ব্যয় করবেন ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও আত্মসংযোগের কাজে। যার বড় অংশজুড়ে রয়েছে বাংলা ভাষা শেখা। জানা গেছে, আগামী তিন মাস বাড়িতে শিক্ষক রেখে নিয়মিত বাংলার পাঠ নেবেন তিনি।
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি মায়ের মতো বা বোন সোহা আলী খানের পথ ধরে বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন সাইফ? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিলেও ভারতীয় গণমাধ্যমের সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে, একজন বাঙালি ব্যক্তিত্বের জীবনচিত্রে অভিনয়ের প্রস্তুতি হিসেবেই বাংলা শেখার এই উদ্যোগ নিয়েছেন সাইফ।
তবে কোন চরিত্র, কার জীবনী সে বিষয়ে এখনো মুখ খোলেননি অভিনেতা।
এদিকে ব্যক্তিগত জীবনেও এক কঠিন সময় পার করছেন সাইফ। চলতি বছরের শুরুতে ছুরিকাঘাতে মারাত্মক আহত হওয়ার ঘটনা মানসিকভাবে এখনও তাকে তাড়া করে ফেরে। সম্প্রতি টুইঙ্কেল খান্না ও কাজলের টক শোতে এসে সেই অভিজ্ঞতার কথা অকপটে স্বীকার করেন তিনি।
সাইফ বলেন, ‘আজও রাতে সেই ঘটনার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভাবলে আতঙ্ক লাগে যদি সেদিন দেরিতে ঘুম ভাঙত তাহলে জেহকে বাঁচাতে পারতাম না।’
এই মানসিক চাপ থেকে নিজেকে সাময়িকভাবে দূরে রাখতেই হয়তো নতুন এক অধ্যায়ে মন দিয়েছেন অভিনেতা। জানা গেছে, পুরো প্রক্রিয়ায় মা শর্মিলা ঠাকুর ছেলের পাশে রয়েছেন। নিয়মিত তাকে বাংলা শেখায় সাহায্য করছেন।
